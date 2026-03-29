Gemeinderat Albstadt: Neustart für Müll-Kampagne – Bußgeldkatalog verschärft

Mit der Neuauflage der Konzeption „Saubere Stadt“ sagt Albstadt Müllsündern den Kampf an. Der Bußgeldkatalog, beispielsweise für das Entsorgen von Zigarettenkippen, wird verschärft.
Die Sauberkeit in der Stadt ist Oberbürgermeister Roland Tralmer ein wichtiges Anliegen. Bereits im Jahresrückblick-Interview mit unserer Redaktion kündigte er an, dass im laufenden Jahr wieder mehr auf Sauberkeit im öffentlichen Raum Wert gelegt werden soll. Mit der einstimmigen Verabschiedung einer Neuauflage der Konzeption „Saubere Stadt“ hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen ersten Schritt dahingehend gemacht.