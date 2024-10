Gemeinderat Albstadt: Kita-Ausbau geht voran – aber langsam

1 Die nächste Baustelle an der Kita Gänsbach fällt größer aus als bei dieser Verschönerungsaktion 2013. Foto: Karina Eyrich

Kinder werden nach wie vor viele geboren in Albstadt. So wächst die Zahl der Einwohner, aber es werden auch mehr Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten gebraucht. Die Stadt schafft fortgesetzt neue, hat aber stellenweise doch Probleme.









Link kopiert



Gerade noch 65 Kindergartenplätze fehlen derzeit in Albstadt aktuell für Kinder über drei Jahren (Ü3): Die Stadt holt auf, was die Schaffung von Plätzen und damit die Deckung des Rechtsanspruchs der Eltern angeht. An U3-Plätzen sind in den vergangenen Jahren 92, an Ü3-Plätzen 110 zusätzlich geschaffen worden.