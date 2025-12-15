Gemeinderat Albstadt hilft: Immer wieder Müllberge – jetzt braucht das Kauf-Wasch-Café finanzielle Hilfe

Zum wohl ersten Mal fließt Geld aus dem Sondervermögen Roll als Zuschuss zu Müllgebühren. Der Grund ist ein Aufreger.
Müll vor der Tür – das erleben die Betreiber des Kauf-Wasch-Cafés in der Bahnhofstraße immer wieder. „Die Leute stellen einfach Sachen ab und lassen sie stehen“, hat Micha Haasis, Geschäftsführer der Diakonischen Bezirksstelle Balingen, bei deren 80-Jahr-Jubiläum berichtet. „Für uns ist das ein riesiges finanzielles Problem.“ Denn die Müllgebühren trägt die soziale Einrichtung, die aufgrund sinkender Kirchensteuereinnahmen und steigender Kosten mit immer spitzerem Bleistift rechnen muss.