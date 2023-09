Schon länger hat Susanne Feil mit der Entscheidung gerungen – und sie nun getroffen: Die Gemeinderatssitzung am 28. September wird ihre letzte sein. Die Fraktion Bündnis ’90/Die Grünen verliert damit ihre engagierte Fraktionschefin, die seit fast 15 Jahren dem Gremium angehört und in der Nachfolge von Andreas Laib und Harald Lögler die Fraktion seit 2019 führt – mit Herzblut und Verantwortungsbewusstsein. Der Zeitaufwand, der dafür notwendig war, ist einer der Gründe für Susanne Feil, ein Dreivierteljahr vor der nächsten Kommunalwahl ihr Mandat niederzulegen, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion betont. „Wenn man diese Arbeit richtig machen will, kostet es viele Abende für Sitzungen und die Vorbereitung“, sagt sie. „Da hat man ja eine Verantwortung.“

Das Ganze aber neben dem Vollzeit-Beruf und anderen Aufgaben zu stemmen, sei angesichts der großen Herausforderungen, vor denen Albstadt stehe, zunehmend schwieriger. Zumal es noch weitere Themenfelder gibt, auf denen sich Susanne Feil engagiert – und auch künftig engagieren möchte: Im Kulturverein „Tal-Gang-Art“, aber vor allem im sozialen Bereich sieht sie noch zahlreiche Betätigungsfelder.

Als Hauptgrund für ihren Rückzug nennt sie freilich einen anderen: „Wir brauchen dringend junge Stimmen im Gemeinderat. Meine Lebenswelt ist einfach nicht mehr die der jungen Albstädter, für deren Zukunft jetzt die Weichen gestellt werden müssen.“

Fenja Feil folgt – so wollten es Zufall und Wählerwille – auf ihre Mutter. Foto: Schilling

Dass es ausgerechnet ihre Tochter Fenja Feil ist, die nun für sie nachrückt, ist ihr unter diesem Aspekt nicht unrecht, wenngleich es Zufall und das Ergebnis des Wählerwillens 2019 ist: 2301 Stimmen hatte Fenja Feil damals erhalten, 4559 ihre Mutter als Stimmenkönigin ihrer Fraktion.

Zwei Nachrücker sitzen schon im Gremium

Die ersten beiden Nachrücker haben ihre Plätze neben neben den weiteren Grünen-Gemeinderäten schon eingenommen: Jürgen Kiefer war auf Harald Lögler gefolgt, der aufgrund seiner Anstellung bei der Stadt als Förster das Feld räumen musste, und Markus Ringle auf Rosalie Schatz, die weggezogen ist.

Nun wäre Uli Kohaupt an der Reihe. Er aber verzichtet mit Hinweis auf sein Kreistagsmandat, das ihn, neben dem Vollzeit-Beruf, stark fordert. Also kommt Fenja Feil zum Zuge. Bündnis ’90/Die Grünen müssen nun schon vor den Albstädtern – Kommunalwahl ist am 9. Juni 2024 – wählen: ihre neue Fraktionsspitze. Markus Ringle, der bei der OB-Wahl im März einen Achtungserfolg erzielt hatte, dürfte vermutlich auf dem Stimmzettel stehen.