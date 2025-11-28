Gemeinderat Albstadt: Einbahnstraße würde den Takt schreddern

Der Albstädter Gemeinderat hat am Donnerstag dem Vorschlag der Stadtverwaltung zugestimmt, die zentrale Ebinger Bushaltestelle Bürgerturm in die östliche Gartenstraße zu verlegen.
Über ein Jahr hat das Ludwigsburger Verkehrsplanungsbüro BS Ingenieure am „Mobilitätsplan Innenstadt Ebingen“ gearbeitet, der die verkehrstechnischen Voraussetzungen für mehr Lebensqualität, Nachhaltigkeit und – als Fernziel – Klimaneutralität definieren soll. Mit der Kamera wurden Verkehrsströme beobachtet und Fahrzeuge gezählt, es wurden Haushalte danach befragt, wie ihre Mitglieder sich fortbewegen, und es fanden Bürgerinformationsabende und Expertenrunden zum Thema statt.