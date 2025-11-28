Gemeinderat Albstadt: Einbahnstraße würde den Takt schreddern

Über ein Jahr hat das Ludwigsburger Verkehrsplanungsbüro BS Ingenieure am „Mobilitätsplan Innenstadt Ebingen“ gearbeitet, der die verkehrstechnischen Voraussetzungen für mehr Lebensqualität, Nachhaltigkeit und – als Fernziel – Klimaneutralität definieren soll. Mit der Kamera wurden Verkehrsströme beobachtet und Fahrzeuge gezählt, es wurden Haushalte danach befragt, wie ihre Mitglieder sich fortbewegen, und es fanden Bürgerinformationsabende und Expertenrunden zum Thema statt.

Die Ziele: zum einen eine Senkung des durch den Verkehrs verursachten CO2-Ausstoßes, zum anderen eine wohnlichere Innenstadt mit einem verkehrsfreien, von Cafés gesäumten und intensiv begrünten Kurt-Georg-Kiesinger-Platz als zentralem Stadtraum, als städtischem Wohnzimmer.

Sieben „prioritäre Bausteine“ hat BS Ingenieure als unabdingbare Voraussetzungen auf dem Weg zu diesen Zielen ausgemacht; Frank P. Schäfer und Clara Schlomann von BS Ingenieure stellten sie am Donnerstagabend im Gemeinderat vor: eine schlüssige Fuß- und Radverkehrskonzeption, eine städtebauliche Untersuchung der Poststraße mit der berüchtigten Bahnhofsunterführung, eine Förderung der „neuen Mobilität“ durch Carsharing, mehr „Mikromobilität“ und einen Ausbau der Ladeinfrastruktur, eine zeitgemäße Parkraumbewirtschaftung samt Parkleitsystem, eine Optimierung des innerstädtischen Lieferverkehrs, eine Lösung der Zielkonflikte am Bürgerturm und – zuerst und vor allem – der Verlegung der dortigen Bushaltestelle.

Eine grüne Oase verträgt keinen Fahrzeugverkehr

Keines dieser Projekte wird sich kurzfristig umsetzen lassen; schon aus finanziellen Gründen ist ein langer Atem erforderlich. Am konkretesten und am weitesten gediehen ist fraglos die Verlegung der Bushaltestelle vor dem Bürgerturm. Die muss weg, das ist unstrittig im Gemeinderat: Eine grüne Oase verträgt keinen Fahrzeugverkehr. Die obere Bahnhofstraße mag als Wartezimmer für ÖPNV-Nutzer durchaus reizvoll sein, doch der intensive Busverkehr zerschneidet den Straßenraum und würde es erst recht tun, wenn man die „Anlegestellen“ der Busse um der Barrierefreiheit willen mit 18 Zentimetern hohen „Kasseler Borden“ ausstattete. Vom Poser-Unwesen ganz zu schweigen.

Standorte an der Osttangente haben schlechte Karten

Doch wohin mit den Bussen? Drei Standortvorschläge mit jeweils mehreren Varianten stellten die Masterplaner zur Debatte; das erste Angebot, das bei der Haushaltsbefragung am meisten Applaus erhielt, ist die Kreuzung von Bahnhof- und Gartenstraße. Die beiden anderen Standorte lägen an der Osttangente, der eine in der Bleichestraße, der andere auf Höhe des Hallenbads. Beide sind für den Geschmack der Planer zu weit von der Stadtmitte entfernt – und darüber, ob man dem ÖPNV-Nutzer hundert oder noch mehr Meter Fußweg zumuten kann, gingen die Ansichten auseinander.

Einrichtungsverkehr bedeutet weiten Umweg

Allerdings hat auch die Kreuzung von Bahnhof- und Gartenstraße einen Pferdefuß: Die Gartenstraße ist momentan eine Einbahnstraße; wollte man hier Busse fahren und halten lassen, dann wäre auf der Linie 44, der wichtigsten von ganz Albstadt, zumindest in einer Richtung ein gewaltiger Umweg erforderlich, der den Takt zerschreddern und eventuell den Einsatz zusätzlicher Busse erforderlich machen würde. Das will keiner – der Takt ist heilig, und die Mehrkosten wären sechsstellig.

Zuerst einmal noch ohne „Kasseler Borde“

In dieser Situation warteten vier Ratsfraktionen – CDU, WSA, Grüne und FDP – mit einem gemeinsamen Vorschlag auf, wie der Gordische Knoten zerhauen werden könnte: die Verlegung der multiplen Bushaltestelle in die östliche Gartenstraße sowie die Einführung des Zweirichtungsverkehrs zwischen Bahnhofstraße und Unterer Vorstadt. All das am liebsten noch im nächsten Frühjahr, wenn auch noch nicht mit allem Komfort wie etwa Barrierefreiheit und „Kasseler Borden“.

„Dauert länger, hat aber Hand und Fuß“

An diesem Punkt erhob die Stadtverwaltung Einspruch: Östliche Gartenstraße und Zweirichtungsverkehr seien gute Ideen – aber so schnell schössen die Preußen nicht. Speziell auf der Nordseite der östlichen Gartenstraße gibt es viele Zufahrten; es muss erst einmal geprüft werden, ob hier irgendwo genug Platz für einen Gelenkbus ist. Außerdem werde an der Mündung der Gartenstraße in die Untere Vorstadt eine Spezialampel für die Busspur erforderlich seien; andernfalls drohe auch hier der Taktkollaps. Der Vorschlag der Stadt: Prüfung der Option noch im ersten Halbjahr 2026, danach Wiedervorlage. „Dauert ein halbes Jahr länger“, warb OB Roland Tralmer, „ hat dann aber Hand und Fuß.“ Worauf alle Gemeinderäte zustimmten.