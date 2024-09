Gemeinderat Albstadt: Die Finanzen werden Chefsache

1 Albstadts Verwaltungsspitze: Das Bild zeigt (von links) BaubürgermeisterUdo Hollauer, OB Roland Tralmer, OB-Referentin Mona Lehmann und Bürgermeister Steve Mall. Foto: Kistner

Im Rathaus Albstadt werden die Kompetenzen neu verteilt: Die Finanzen wechseln aus dem Dezernat zwei ins Dezernat eins; aus dem Finanzbürgermeister Steve Mall wird ein Sozialbürgermeister.









Das Geld wird in Zukunft Chefsache sein; die Kämmerei wird dem Oberbürgermeister direkt unterstellt – dass ist die gravierendste Änderung, die die Stadtverwaltung an ihrer eigenen Struktur vorgenommen und der Gemeinderat am Donnerstag mit 23 Ja- und zehn Nein-Stimmen abgesegnet hat. Die Reformer versprechen sich davon kürzere Entscheidungsprozesse und die vielberufenen Synergieeffekte, vor allem bei Haushalts-, Stellen- und Budgetplanung und beim Kostencontrolling.