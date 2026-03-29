Gemeinderat Albstadt: Applaus und stehende Ovationen für Uli Metzger

Das Personen-Karussell hat sich in der jüngsten Sitzung des Albstädter Gemeinderats gedreht. Uli Metzger und Thomas Voelter sind aus dem Gremium ausgeschieden.
Mit dem Ausscheiden von Uli Metzger aus dem Albstädter Gemeinderat schrieb eine außergewöhnliche lokalpolitische Karriere am Donnerstagabend ihr letztes Kapitel. Metzger, Stadtrat der Freien Wähler, war bereits am Montag im Kreistag des Zollernalbkreises sowie im Ortschaftsrat Onstmettingen verabschiedet worden. Nun schlossen sich stehende Ovationen, ein Geschenkkorb sowie Blumen im Albstädter Gemeinderat an. Bereits im Februar hatte Uli Metzger angekündigt, zum 31. März alle seine kommunalpolitischen Ämter abzugeben. Mit 70 Jahren, das sei schon lange Zeit sein Plan gewesen, soll Schluss sein mit Gemeinderats-, Ortschaftsrats- oder Kreistagssitzungen.