Gemeinderat Albstadt: Applaus und stehende Ovationen für Uli Metzger

Mit dem Ausscheiden von Uli Metzger aus dem Albstädter Gemeinderat schrieb eine außergewöhnliche lokalpolitische Karriere am Donnerstagabend ihr letztes Kapitel. Metzger, Stadtrat der Freien Wähler, war bereits am Montag im Kreistag des Zollernalbkreises sowie im Ortschaftsrat Onstmettingen verabschiedet worden. Nun schlossen sich stehende Ovationen, ein Geschenkkorb sowie Blumen im Albstädter Gemeinderat an. Bereits im Februar hatte Uli Metzger angekündigt, zum 31. März alle seine kommunalpolitischen Ämter abzugeben. Mit 70 Jahren, das sei schon lange Zeit sein Plan gewesen, soll Schluss sein mit Gemeinderats-, Ortschaftsrats- oder Kreistagssitzungen.

„Inventar“ des Gremiums​ Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer würdigte Uli Metzger als einen Menschen, der längst „im positiven Sinne zum Inventar des Gremiums“ gehöre. Tralmer erinnerte sich zurück an seine Zeit als CDU-Ratsmitglied. Nicht immer sei er der Meinung von Uli Metzger gewesen. Doch mit ihm sei es immer möglich gewesen, auf Niveau um die besten Lösungen für die Stadt zu streiten. So wie es sich in einer funktionierenden Demokratie eben gehöre.

Und weiter: Uli Metzger habe sich seine Entscheidungen in den Gremien nicht leicht gemacht und im Zweifel auch die Prügel für die Folgen auf sich genommen. Kurzum: Uli Metzger war Kommunalpolitiker durch und durch: „Ihm war die Entwicklung seines Heimatorts immer wichtig“, betonte das Stadtoberhaupt. Dabei habe Uli Metzger nicht nur als Onstmettinger, sondern bewusst auch als Albstädter gehandelt – und „viele Stunden für die Interessen der Stadt aufgebracht“.

Roland Merz rückt nach

Uli Metzger, beschenkt mit Köstlichkeiten, Blumen und Co., sagte bei stehenden Ovationen seiner Kollegen: „Für mich war es eine große Ehre für Albstadt dienen zu dürfen.“ Seit 1994 im Ortschaftsrat, seit der Jahrtausendwende ununterbrochen im Gemeinderat und seit 2009 im Kreistag. Dazu war er in verschiedenen Ausschüssen der Gremien tätig. Für ihn rückt Roland Merz in den Gemeinderat nach. Der Pfeffinger Ortsvorsteher ist in der Albstädter Kommunalpolitik kein Unbekannter. Neu im Gremium ist auch Elke Rapthel, die für das Bündnis ZUG auf Thomas Voelter folgt. Auch für Voelter hatte Roland Tralmer würdigende Worte vorbereitet. Die Politik, was nichts anderes als den Umgang mit Menschen und ihren Bedürfnissen bedeute, sei das Steckenpferd von Thomas Voelter. Er sei ein Sprecher der Menschen in der Stadt, insbesondere jener mit kleiner Lobby. Auch wenn, so Tralmer weiter, er nicht die politische Grundausrichtung Voelters teile, sei man bei der Analyse der gesellschaftlichen Problem häufig auf einer Wellenlänge gewesen.

Thomas Voelter dankte zum Abschied den Gemeinderäten: „Der Umgang in diesem Gremium war fair“, betonte der ausgeschiedene Stadtrat. Er nutzte seine Abschiedsworte um darauf hinzuweisen, dass er sich stets für die Interessen der kleinen Leute stark gemacht habe. „Für diese Menschen wird meiner Meinung nach zu wenig gemacht.“

Ausschüsse neu besetzt

Die personellen Veränderungen im Gemeinderat haben auch Folgen für die Besetzung der Ausschüsse. Roland Merz übernimmt den Posten von Uli Metzger im Verwaltungs- und Finanzausschuss, dazu ist er Stellvertreter im Technischen- und Umweltausschuss. Weiter wird Merz anstelle von Metzger Mitglied im Aufsichtsrat der Albstadtwerke GmbH, im Aufsichtsrat der Ferngasgesellschaft Albstadt-Gammertingen mbH, im Abwasserverband „Oberes Eyachtal“ und im gemeinsamen Ausschuss für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Albstadt/Bitz. Auch im Ältestenrat ist Merz vertreten.

Elke Rapthel folgt aus Thomas Voelter im Ausschuss für Soziales, Kultur, Schule und Sport (SKSS) sowie im Beirat der Kita Veilchenweg. Weitere Änderungen in den Gremien: Ulrike Münster wird anstelle von Uli Metzger Stellvertreterin im Ältestenrat, Wolfgang Leibold anstelle von Daniela Steinhart-Schwab Mitglied im Aufsichtsrat der As Wohnbau und Frank Würzebesser anstelle von Uli Metzger Mitglied im Aufsichtsrat der Klärschlammverwertung Albstadt GmbH.