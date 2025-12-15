Gemeinderat Albstadt: Abriss wird fast doppelt so teuer

Zu früh gefreut: Die Kosten des Abbruchs der Lammerberg-Realschule erhöhen sich nachträglich beträchtlich. Unter anderem, weil der Planer sich verrechnet hat.
Als ob Sanierung und Neubau des Tailfinger Schulzentrums Lammerberg nicht schon genug Geld gekostet hätten – jetzt übersteigen auch die Kosten des Abbruchs der Realschule die Angebotssumme, zu der er vergeben worden war, um fast 300 000 Euro. Der Albstädter Gemeinderat hat die Nachtragszahlung an die Winterlinger Firma Libare Rückbau am Donnerstag bewilligt.