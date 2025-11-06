Gemeinderat Aichhalden: Abgeänderte Nachtabschaltung der Laternen kommt

In Aichhalden und Rötenberg wird die Straßenbeleuchtung nachts wieder abgeschaltet. Doch es gibt eine Abänderung, mit dem Ziel weiterhin Einbrecher abzuschrecken.
Bringt es, insbesondere für Bürgerinnen, mehr Sicherheit, wenn die Straßenlaternen die ganze Nacht leuchten? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Nach Auskunft von Bürgermeister Michael Lehrer wurde die Straßenbeleuchtung in Aichhalden und Rötenberg bis Ende des Jahres 2024 zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr abgeschaltet. Diese Regelung habe sich über viele Jahre bewährt, da sie einen Beitrag zur Energieeinsparung leistete und die Lichtemissionen reduzierte. Nach einem Einbruch in Rötenberg an Weihnachten 2024 sei nach Rücksprache mit der Polizei entschieden worden, die Straßenbeleuchtung vorübergehend auch in der Nacht eingeschaltet zu lassen. Dadurch sollten mögliche Täter abgeschreckt und der Bevölkerung mehr Sicherheit vermittelt werden, schilderte der Bürgermeister.