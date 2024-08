Gemeinderätin aus Donaueschingen: Bei der Familienpolitik sprudeln aus Birte Huber die Ideen

1 Birte Huber möchte die Zukunft in Donaueschingen positiv mitgestalten. Foto: Johann Müller-Albrecht

Neu am Ratstisch: Birte Huber ist die SPD-Einsteigerin mit vielen Stimmen, die sie über einen Ausgleichssitz, in den Gemeinderat bringen.









Link kopiert



Aufgewachsen ist die 37-jährige Birte Huber in Donaueschingen. Nach dem Abitur am Fürstenberg-Gymnasium ist sie aufgebrochen zum dualen Studium unter anderem in Tuttlingen, Hamburg und schließlich Köln, wo sie ihren Masterabschluss gemacht hat. Danach gab es berufliche Zwischenstationen in Hamburg, Zürich und Villingen, heute leitet sie nun das internationale Controlling einer Firma für Lüftungstechnik in St. Georgen.