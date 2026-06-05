Gemeinden zum Saisonstart: Raucherzonen sorgen für Diskussionen im Lahrer Terrassenbad

Vor allem dank des heißen Pfingstwochenendes ist die Freibad-Saison in der Region sehr gut angelaufen. In Lahr gibt es teils Ärger wegen des Rauchverbots.

Als letztes von den vier für die Öffentlichkeit zugänglichen Freibädern in der südlichen Ortenau ist Kippenheim am Samstag in die Saison gestartet. Nach den Vandalismus-Schäden, die die Saisoneröffnung um einige Wochen verzögerten, gönnten sich Hunderte Gäste bei mehr als 30 Grad den Sprung ins kühle Nass. Auch andernorts sind die Freibäder beliebt wie eh und je – und Vandalismus glücklicherweise kein Thema.

Lahr: Zu Saisonbeginn war das Wetter wenig einladend, was sich in den Besucherzahlen des Terrassenbads niederschlug. „Von Samstag, 9. Mai, bis Donnerstag, 21. Mai, zählten wir 198 zahlende Gäste und 338 Saison-/Wertkartenbesitzer bei Außentemperaturen um die 12 bis 15 Grad und Wassertemperaturen teilweise bis 17 Grad, dem Tiefstwert“, blickt die Verwaltung auf einen schwierigen Freibadstart zurück. Doch es wurde bald sehr viel besser: „Mit Beginn der Pfingstferien kam glücklicherweise eine Schönwetterphase, die sich auch im Badbesuch widerspiegelt“, so die Verwaltung zufrieden.

Demnach waren es vom 22. bis 31. Mai 10.123 zahlende Gäste und 2.225 Saison-/ Wertkartenbesitzer. Insgesamt kamen bis zum 1. Juni 12.934 Besucher ins Terrassenbad – ein guter Start. Am meisten los war bisher am Pfingstmontag mit 2332 Badegästen.

Das Kippenheimer Freibad hatte große Schwierigkeiten mit Vandalismus und musste deshalb sogar die Saisoneröffnung verschieben (wir haben berichtet). Von solchen Problemen sei man im Terrassenbad zum Glück verschont geblieben, so die Stadt.

Neu auf der Lahrer Anlage sind zwei Raucherzonen (die untere Terrasse bei der Cafeteria und die Liegewiese östlich vom Schwimmerbecken), die die Stadt wegen des neuen Nichtraucherschutzgesetzes einrichten musste. Das ist aber noch nicht bei allen angekommen, das Personal habe einige Gäste ermahnen müssen, da sie außerhalb dieser Zonen rauchten, heißt es aus dem Rathaus. Dabei hätten die meisten vernünftig reagiert, „bisher reichte hier der Hinweis“.

Bei einigen Besuchern stoße die neue Regelung allerdings auf Unverständnis. „Es gibt Personen, die sich ihrer persönlichen Freiheit beraubt sehen, hier wird dann gerne diskutiert.“

Man habe auch beobachtet, dass eine der zwei Raucherzonen an der Ostseite des Schwimmerbeckens von Familien mit Kindern als Liegewiese genutzt werde, damit die Eltern dort in Ruhe rauchen können, so die Stadt. „Wir werden nun zusätzliche Hinweise (18+) aufstellen, damit so die Zielsetzung des Gesetzes nicht umgangen wird.“

Seelbach: „Außerordentlich zufrieden“ zeigen sich die Gemeinde Seelbach und das Team des Familienbads mit dem Saisonstart. „Das frühsommerliche Wetter und die warmen Pfingstferien haben uns einen hervorragenden Auftakt beschert.“

In Zahlen: Bis Anfang der Woche kühlten sich rund 13.000 Besucher im Schwimmbad ab. Pfingstsonntag und Pfingstmontag waren dabei „der absolute Höhepunkt“ mit jeweils 2000 Besuchern. Angesichts der Prognosen für einen sehr heißen Sommer erhofft man sich in Seelbach eine weiterhin konstant hohe Besucherfrequenz und eine wirtschaftlich erfolgreiche Saison für die Gemeinde.

Im Vordergrund stehe jedoch, den Bürgern und Feriengästen eine „sicherer, saubere und unbeschwerte Zeit“ im Familienbad zu ermöglichen. Man setze alles daran, die Wasserqualität und den Service auf gewohnt hohem Niveau zu halten.

Das Freibad blieb dabei in dieser Saison „von nennenswerten Fällen von Vandalismus komplett verschont“, bilanziert die Gemeinde zufrieden. Es komme lediglich – wie in fast jedem Freibad – ab und an vor, dass sich außerhalb der Öffnungszeiten „ungebetene Gäste“ unbefugt Zutritt auf das Gelände verschaffen.

Beim Thema Sicherheit setzt die Gemeinde auf Prävention und Präsenz: Das Team um Badbetriebsleiter Matthias Maier halte durch regelmäßige Kontrollgänge und eine aufmerksame Beckenaufsicht engen Kontakt zu den Badegästen. „Störungen werden so meist im Keim erstickt.“ Zudem sei erwiesen, dass „eine saubere und top gepflegte Anlage“ die Hemmschwelle für Sachbeschädigungen nachweislich erhöht.

Erfreulich sei, dass das neue gesetzliche Rauchverbot auf den Liegewiesen von den Badegästen sehr gut angenommen wird. „Die ausgewiesenen Raucherzonen und die dort bereitgestellten Aschenbecher werden aktiv und diszipliniert genutzt“, so die Gemeinde.

Ettenheim: Laut Schwimmbadleiter Emanuele Palladino verzeichnet das Ettenheimer Freibad „den stärksten Mai, seit ich zurückschauen kann“. Mit genau 9990 Besuchern kratze die Gästezahl am fünfstelligen Bereich. Der besucherstärkste Tag sei der Pfingstmontag gewesen mit 1452 zahlenden Gästen zuzüglich Kindern unter sechs Jahren, die freien Eintritt haben. Mit diesen liege die Zahl wohl bei 1600.

„Wir haben hier einen fulminanten Start hingelegt. Wir haben unsere Gäste gut betreuen können, unter anderem auch im Kassenbereich, wo Erklärungsbedarf bestand. Wir sind top besetzt und haben daher keine Probleme. So kann der Sommer kommen“, wagt Palladino einen Blick voraus.

Vandalismus sei in Ettenheim kein Thema. „Absolut friedlich, alle sehr glücklich“, sagt der Schimmbadleiter. Unter den Besuchern gebe es nur strahlende Gesicher und auch dem gesamten Team mache dir Arbeit „mega viel Spaß“.

Eintrittspreise

Der Eintritt ins Terrassenbad Lahr kostet fünf Euro, der gleiche Preis gilt seit diesem Jahr auch für das Seelbacher Familienbad. In Ettenheim kostet eine Einzelkarte vier Euro, in Kippenheim sind es drei Euro. Weitere Schwimmmöglichkeiten gibt es im Familien- und Freizeitbad Reichenbach sowie im Naturbad Sulz. Beide Einrichtungen sind jedoch nur für die Mitglieder der jeweiligen Vereine geöffnet.