Gemeinden zum Saisonstart: Raucherzonen sorgen für Diskussionen im Lahrer Terrassenbad

Vor allem dank des heißen Pfingstwochenendes ist die Freibad-Saison in der Region sehr gut angelaufen. In Lahr gibt es teils Ärger wegen des Rauchverbots.
Als letztes von den vier für die Öffentlichkeit zugänglichen Freibädern in der südlichen Ortenau ist Kippenheim am Samstag in die Saison gestartet. Nach den Vandalismus-Schäden, die die Saisoneröffnung um einige Wochen verzögerten, gönnten sich Hunderte Gäste bei mehr als 30 Grad den Sprung ins kühle Nass. Auch andernorts sind die Freibäder beliebt wie eh und je – und Vandalismus glücklicherweise kein Thema.