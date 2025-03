Gemeinden teilen sich die Kosten: So wird das Schlichembad künftig abgerechnet

Café Baier in Schömberg So hält sich die Bäckerei seit 150 Jahren

Als Johann Baier, der Ur-ur-ur-Großvater von Heiko Baier den Familienbetrieb mit seinem Sohn Josef in Schömberg gegründet hat, regierte in Deutschland noch der Kaiser. Das Café Baier mit Bäckerei und Hotel feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen.