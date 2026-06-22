Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis: Finanziell ist es kurz vor zwölf

Sind Büchereien bald nicht mehr bezahlbar? Und stehen Bürger und Bürgerinnen an bald vor verschlossenen Freibadtüren? Die Rathauschefs beteiligen sich an einem Aktionstag.

Die Schilder sprachen für sich, die in den Händen gehalten wurden: Die Uhr zeigt kurz vor zwölf, oder schon kurz danach: Mehrere Bürgermeister aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis versammelten sich vor dem Busbahnhof in Villingen, allen voran Landrat Sven Hinterseh und Oberbürgermeister Jürgen Roth aus Villingen-Schwenningen.

Die meisten haben bereits jahrelange kommunalpolitische Erfahrung in Spitzenämtern, doch diese Erfahrung Ende Juni ist neu: Auch der Landkreis Schwarzwald-Baar folgte am Montag einem Aufruf der drei kommunalen Spitzenverbände Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag und Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB).

Deutsche Kommunen befinden sich in einer historischen Finanz- und Strukturkrise. Hauptursachen sind explodierende Sozialausgaben und hohe Defizite, die viele Städte und Gemeinden in ihrer Handlungsfähigkeit massiv einschränken. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) warnt vor einem Kollaps der Daseinsvorsorge.

Schmerzhafte Einschnitte

Kommunen am Limit, dies bedeutet eine rasant steigende Verschuldung, und so stehen weitere Freiwilligkeitsleistungen auf dem Prüfstand. Wohin die Reise geht, das dürfte auch davon abhängig sein, ob die Aktion (hier der BaWü-Pakt) vor allem in Berlin, aber auch bei der neuen Landesregierung ankommt. Ansonsten dürfte die Zukunft noch weitere schmerzhafte Einschnitte bringen: noch weniger Busse und Bahnen, ausgedünnte Angebote für Jugendliche, schlechter gepflegte Parks, unsanierte Schulen, kaputte Straßen, weniger Kultur.

Explodierende Sozialkosten, verbunden mit teils dramatischen Einbußen beim Gewerbesteueraufkommen, haben zur Folge, dass dem Landkreis immer mehr die Luft ausgeht und Handlungsspielräume zunehmend schrumpfen. Landrat Hinterseh verdeutlicht anhand von ein paar Zahlen das Ausmaß dieser historischen Finanzkrise: Liegt das Plandefizit 2026 bereits bei 18 Millionen Euro, waren es 2025 elf Millionen und im Jahr davor vier Millionen Euro: Die Folge einer (noch) in Zement gegossenen Anspruchspolitik von Bund und Land.

Berlin wälzt Ausgabe ab

Diese legen ein ganzes Bündel von Pflichtaufgaben fest, die sie auf die Städte und Gemeinden abwälzen, ohne aber für eine ausreichende Finanzierung zu sorgen, so die Kritik. Mit der Folge, dass das meiste kommunale Geld für solche vorgegebenen Aufgaben verwendet werden müsse.

„Die Kosten erdrücken uns immens“, schilderte Oberbürgermeister Jürgen Roth die derzeitige Kassenlage in der Großen Kreisstadt Villingen-Schwenningen. Neu ist die Kritik an dieser Konstellation nicht, ebenso wenig wie der kritische Spruch der kommunalen Spitzen in Richtung Berlin : „Wer bestellt, der bezahlt.“

Neu ist die Wucht, mit der bundesweit in einer gemeinsamen Aktion auf den katastrophalen Abwärtstrend hingewiesen wird und mit der auch um Verständnis bei den Bürgern geworben werden soll. Denn die Finanznot wird künftig deutlich stärker als bisher noch in den Alltag der Menschen hinein wirken. Jüngste Beispiele: Streichungen bei Buslinien im Landkreis und Einschnitte bei der Ganztagsbetreuung in den VS-Grundschulen – diese Betreuung wird es nicht mehr kostenlos geben.

Drohender Finanzkollaps

Die Kommunen ächzen unter der verordneten Aufgabenlast. Nur noch grundlegende Reformen, so das Fazit, können einen drohenden finanziellen Kollaps verhindern und nicht „ein Verschiebebahnhof“, wie derzeit in Berlin zu erleben oder besser zu erleiden sei. Die Forderungen sind klar umrissen: bessere finanzielle Ausstattung, eine Überarbeitung und Korrektur mancher Standards und hier steht die Frage im Raum: „Welche Standards sind auf Dauer noch finanzierbar? Ein weiteres Ziel ist die Stärkung der kommunalen Eigenverantwortung, aber auch ein kritisches Hinterfragen der „Vollkasko-Mentalität“ der letzten Jahre, wie es OB Roth ausdrückte.

Ob es eine weitere Aktion geben wird? Kommt darauf an, was der bundesweite Aktionstag bewirkt und ob das Ziel erreicht wird, dass Bund und Länder die kommunale Finanzlage wieder ins Lot bringen.