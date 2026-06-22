Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis: Finanziell ist es kurz vor zwölf

Sind Büchereien bald nicht mehr bezahlbar? Und stehen Bürger und Bürgerinnen an bald vor verschlossenen Freibadtüren? Die Rathauschefs beteiligen sich an einem Aktionstag.
Die Schilder sprachen für sich, die in den Händen gehalten wurden: Die Uhr zeigt kurz vor zwölf, oder schon kurz danach: Mehrere Bürgermeister aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis versammelten sich vor dem Busbahnhof in Villingen, allen voran Landrat Sven Hinterseh und Oberbürgermeister Jürgen Roth aus Villingen-Schwenningen.