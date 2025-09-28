Gemeindejubiläum in Lauterbach: Leichtle und Kocholl heben Verbundenheit und Miteinander hervor

„750 Jahre – welch eine Zahl!“ – den Festakt zum Gemeindejubiläum eröffneten Bürgermeister Jürgen Leichtle und Dekan Rüdiger Kocholl mit einem Blick zurück und nach vorn.
Zum Auftakt des Festakts zum 750-jährigen Jubiläum von Gemeinde und Kirchengemeinde traten Bürgermeister Jürgen Leichtle und Dekan Rüdiger Kocholl gemeinsam auf die Bühne des Gemeindehauses. „750 Jahre – welch eine Zahl, welch ein Anlass! Heute stehen wir hier nicht nur, um zurückzuschauen, sondern auch, um gemeinsam innezuhalten und zu spüren, was es bedeutet, Teil einer solchen Geschichte zu sein“, sagt Bürgermeister Jürgen Leichtle.