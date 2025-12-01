Gemeindehaus Bieselsberg: Nach einer langen Zeit des Wartens jetzt endlich die Einweihung

Die Evangelische Verbundkirchengemeinde Schwarzenberg-Bieselsberg feiert die Einweihung ihres Gemeindehauses. Ein lange gehegter Wunsch ging damit in Erfüllung.
Unter großer Beteiligung wurde das neue Gemeindehaus der Evangelischen Verbundkirchengemeinde Schwarzenberg-Bieselsberg in Bieselsberg, Friedenstraße 56 neben der Petruskirche am Samstag termingerecht eingeweiht. Ein Herzenswunsch ging in Erfüllung, begleitet von einigen Unsicherheiten und unter großem ehrenamtlichem Engagement vieler Akteure.