Der Gemeinderat Jungingen hat über den Haushaltsplan-Entwurf 2022 diskutiert. Beschlossen werden soll das Planwerk am 31. März.

Der Junginger Haushalt für dieses Jahr schließt mit einem Defizit ab – allerdings werde es der niedrigste Fehlbetrag seit Einführung der Doppik in der Junginger Haushaltsführung sein, sagte Esther Ueding. Sie stellte am Montag "wirklich zum letzten Mal" den Haushaltsplan vor, wie sie schmunzelnd sagte. Verabschiedet wird der Haushalt in der Sitzung am 31. März.















Jungingen - Wie bekannt, war die ehemalige Junginger Kämmereileiterin nach ihrem Wechsel nach Tübingen einzig zur Erstellung des diesjährigen Haushaltsplanes noch einmal in Lohn und Brot bei der Gemeinde gestellt worden. Grund dafür war, dass der zukünftige Kämmerer im Junginger Rathaus, Manuel Kaupp, erst im April seinen Dienst antreten wird.

Ab 2023 steht ein Plus vor dem Ergebnis

Ueding hatte in der Vorstellung des Planwerks für das Jahr 2022 gleich ein weiteres "letztes Mal" anzukündigen: Der mit einem Fehlbetrag von 184 300 Euro abschließende Haushalt sei nach jetzigem Stand der letzte, der mit roten Zahlen abschließen werde. Ab 2023 dürfte nach ihrem Ausblick dann wieder ein Plus vor dem Ergebnis stehen.

Als wesentlichen Grund dafür sieht sie den vom Gemeinderat um 20 Punkte auf 340 erhöhten Gewerbesteuer-Hebesatz an. Damit werde diese Einnahme zukünftig in ihrer Tendenz deutlich nach oben zeigen, wie Ueding ausführte. Dies zeigt sich bereits im laufenden Haushaltsjahr, bei dem die Gewerbesteuer mit 2,3 Millionen Euro veranschlagt ist. 2021 hatte der Ansatz noch bei 1,4 Millionen Euro gelegen.

Insgesamt wird für 929 000 Euro investiert

Investiert werden in Jungingen insgesamt 929 000 Euro. Der weit größte Teil davon entfällt auf die beiden Sanierungsteilabschnitte II und III der westlichen Bahnhofstraße. Dort werden 680 000 Euro verbaut. Im nächsten Jahr sind es für den dritten Abschnitt noch einmal weitere 500 000 Euro. Die Heizungsanlage im Rathaus und in der Festhalle kosten je 80 000 Euro. Für die Alarmsirene sind 16 000 Euro veranschlagt. Der Grunderwerb schlägt mit 55 000 Euro zu Buche.

Kleinere, aber von der Bevölkerung vermutlich sehr geschätzte Ausgaben, sind die beiden Alb-Liegen (3500 Euro), die aufgestellt werden sollen, und die Montage eines Defibrillators in der Festhalle (3000 Euro). Außerdem sollen am Schützenhaus neue Tische und Bänke aufgestellt werden – vergleichbar mit der Anlage auf der "Bollemer Ebene".

Ergebnishaushalt schließ mit einem Defizit von 109 000 Euro ab

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Minus von 109 000 Euro ab. Bedeutsame Punkte sind die Reparaturen am Freibad (65 000 Euro), die Erstellung einer barrierefreien Homepage (17 500 Euro), die Masterplanung für den Breitbandausbau (50 000 Euro), der Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen an der B32 (40 000 Euro) sowie die Reparatur-, Beschilderungs- und Markierungsarbeiten an den Gemeindestraßen (38 500 Euro). Für die Renovierung des Bürgermeister-Büros und von Klassenzimmern sind 16 000 und 32 000 Euro veranschlagt. Die Einrichtung eines Büros für die Kindergartenleitung kostet 10 000 Euro.

Wasserverluste liegen mit 10 Prozent im Rahmen

Für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes müssen 135 000 Euro aufgebracht werden. Um Wasserrohrbrüche zu vermeiden, müssen alte Leitungen saniert werden. Mit derzeit rund zehn Prozent Wasserverlust durch Rohrbrüche stehe Jungingen derzeit "richtig gut da", führte Ortsbaumeister Klaus Ritter in diesem Punkt aus.