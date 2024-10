Gemeindefest in Bitz: Beim Erntedank darf die Kita-Leiterin ernten

Gemeindefest in Bitz

1 Pfarrer Thomas Gerold ehrte Susanne Scharlach. Foto: Gustav Kaul/Gustav Kaul

Viele Besucher strömten zum Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde Bitz.









Mit dem Erntedankfest und einem Familiengottesdienst in der Nikolauskirchehat das Gemeindefest begonnen. Den Festgottesdienst, den die Kindergartenkinder umrahmten, hielt Pfarrer Thomas Gerold. In seiner Predigt dankte er für die Gaben zum Erntedankfest und die engagierte Mitgestaltung. Zahlreiche Gemeindemitglieder hatten sich eingefunden, um die herbstlich geschmückten Erntegaben am Altar zu betrachten. Ein Höhepunkt war die Ehrung von Susanne Scharlach, seit 30 Jahren Leiterin des evangelischen Conrad-Schick-Kindergartens. Pfarrer Gerold überreichte ihr ein Geschenk und dankte für das besondere Engagement.