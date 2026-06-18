Gemeindeentwicklung: Maulburg will eine neue Ortsmitte

Zwei lebendige Ortsmitten will die Gemeinde Maulburg in der Hauptstraße und der Hermann-Burte-Straße zwischen Rathaus und Bahnhof schaffen.
Die Gemeinde Maulburg ließ zwei Gebiete im Rahmen des Landesprogramms „Lebendige Ortsmitten“ von einem externen Planungsbüro untersuchen: erstens die Hauptstraße zwischen Wald- und Webereistraße, wo der Latschariplatz liegt. Dort schaffen Bäume bereits eine einladende Atmosphäre, es gibt Gastronomie, Geschäfte, eine Arztpraxis. Zweitens die Hermann-Burte-Straße zwischen Rathaus und Bahnhof, wo es etliche Geschäfte gibt.