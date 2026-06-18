Gemeindeentwicklung: Maulburg will eine neue Ortsmitte

Die Gemeinde Maulburg ließ zwei Gebiete im Rahmen des Landesprogramms „Lebendige Ortsmitten“ von einem externen Planungsbüro untersuchen: erstens die Hauptstraße zwischen Wald- und Webereistraße, wo der Latschariplatz liegt. Dort schaffen Bäume bereits eine einladende Atmosphäre, es gibt Gastronomie, Geschäfte, eine Arztpraxis. Zweitens die Hermann-Burte-Straße zwischen Rathaus und Bahnhof, wo es etliche Geschäfte gibt.

Wo die Planer Probleme und Stärken sehen Das Planungsbüro machte Vorschläge, wie dort erstens einladende Orte mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen werden können und zweitens gute Bedingungen für alle Verkehrsteilnehmer, vor allem auch für Radfahrer und Fußgänger. Die Teilnahme am Landesprogramm sei für Maulburg kostenlos, betonte Bürgermeisterin Jessica Lang und empfahl, die Anregungen in Maulburgs Aktionsplan Mobilität, Klima- und Lärmschutz aufzunehmen. Dies beschloss der Gemeinderat am Ende der Debatte einstimmig. Als Probleme in Maulburg nannten die Planer: Die Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern in beiden Ortsmitten, den Radverkehr, der im Mischverkehr mitfließt, sehr schmale Gehwege vor allem in der Hermann-Burte-straße, fehlende barrierefreie Sitzgelegenheiten.

Vorschläge für die Hauptstraße

Als Stärke sahen die Planer die Nähe beider Ortsmitten zum Bahnhof. In der Hauptstraße könnte der Verkehrsfluss durch Verengungen und die geplante „Grüne Mitte“ bei der Firma Endress und Hauser verlangsamt werden, ein Verbot für Schwerverkehr würde die Verkehrsbelastung senken. Auf Nachfrage von Petra Krug (SPD) sagten die Planer, die Firmen im Osten von Maulburg könnten über die B 317 angefahren werden. Sie schlugen eine entsprechende Beschilderung vor. Die Planer machten auch Vorschläge zur Begrünung und Aufwertung der Hauptstraße. Etwa die Busbuchten bei der Volksbank, wo nur noch ein Bus am Tag hält, könnten mit beschatteten Sitzplätzen, Büschen und Radabstellplätzen ausgestattet werden. Anregungen gab es außerdem für übersichtlichere Querungen für Fußgänger in Bereichen mit parkenden Autos, etwa beim Ärztehaus.

Vorschläge für die Hermann-Burte-Straße

Bei der Hermann-Burte-Straße schlugen die Planer vor, den Straßenraum neu aufzuteilen. Die Gehwege sind stellenweise schmaler als 1,50 Meter, was vor allem für Menschen mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen schwierig ist. Da die Gehwege teilweise auf Privatgrundstücken liegen, empfahlen die Planer, frühzeitig mit den Eigentümern zu sprechen.

Die unübersichtliche Einmündung der Köchlinstraße in eine Kurve der Hermann-Burte-Straße ist vor allem für Fußgänger gefährlich. Hier gab es Verbesserungsvorschläge zu Haltelinien für Autos, Fußgängerüberquerungen und Absenkungen von Bordsteinen. Auch zur Barrierefreiheit machten die Planer Vorschläge, etwa an der Bushaltestelle und am Zebrastreifen beim Rathaus. Tempo 30 in beiden Ortsmitten regten die Planer an, ein Ziel, das die Gemeinde Maulburg bereits verfolgt.

Maulburg habe mehrere Ortsmitten im Umkreis von 500 Metern, regte Christoph Schwald (Freie Wähler) eine andere Sichtweise an: Morgens herrsche zum Beispiel reges Leben bei den Schulen und Sportplätzen, abends auf dem Tennisplatz. Er wollte diese Ortsmitten mit einem „grünen Band“ entlang der Kupfergasse und über die Märzengärten verbinden, ohne den Verkehr zu beeinträchtigen. Kurt Greiner (Freie Wähler) forderte mehr Begrünung mit Bäumen und Büschen, um Maulburgs Bürger vor Sommerhitze zu schützen. Auch Stephanie Scarr (WfM) fragte nach mehr Begrünung. Ratskollegen äußerten die Befürchtung, Verengungen in der Hauptstraße könnten Staus verursachen.

Wie es mit dem Projekt weitergehen soll

Im Herbst sollen Sitzmöbel, Pflanzkübel und anderes in Haupt- und Hermann-Burte-Straße leihweise aufgestellt werden, damit Gemeinde und Bürger die vorgeschlagenen Maßnahmen praktisch erproben können.