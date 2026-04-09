Gemeindearchiv Bitz: Material bringt fünf Tonnen auf die Waage

Alfons Koch vom Kreisarchiv ist jetzt fertig. Zumindest in Bitz – dort hat er nun das Archiv der Gemeinde auf Vordermann gebracht und einige historische Schätze gehoben.
Der ganze Tisch liegt voller Archivalien im Sitzungssaal des Bitzer Rathauses an diesem Morgen. Ein altes Güterbuch aus dem Jahr 1746, das erste Amtsblatt der Gemeinde aus dem Jahr 1955, Waldpläne aus den Zeiten des Zweiten Weltkrieges, die Entstehung des Stadtwappens, eine Untersuchung zu einer neuen Bahnstrecke – die Liste der besonderen Fundstücke im Bitzer Archiv ist beachtlich lang.