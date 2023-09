Mit mehr als 2250 begeisterten Besuchern in sechs Vorstellungen war die diesjährige Ausgabe der Freilichtspiele Seelbach ein weiterer voller Erfolg, bilanziert die Gemeinde Seelbach in einer Pressemitteilung. Die Besucherzahl konnte im Vergleich zum Vorjahr nochmals gesteigert werden, heißt es aus dem Rathaus. Das Publikum habe das Ensemble bei allen Vorstellungen mit Standing Ovations und minutenlangem Applaus geehrt.

Auch in diesem Jahr schaffte es Intendantin Katja Thost-Hauser mit ihrem Ensemble wieder, die Zuschauer zu beeindrucken und auf eine gesellige und abenteuerliche Reise nach Spanien zu entführen. Mit ihrer eigenen Fassung des Stücks „Don Quijote“ brachte Thost-Hauser das Publikum zum Lachen, zum Träumen und auch zum Nachdenken. Als Ort der Handlung wählte Katja Thost-Hauser eine Tankstelle in Spanien.

Arnold Schultheiß erhielt die Ehrennadel in Bronze für seine zehnte Teilnahme an den Freilichtspielen. Foto: Gemeinde

Dafür entwarf Helmut Mühlbacher, Bühnenbildner aus Wien, ein beeindruckendes Bühnenbild, das in handwerklicher Bestleistung von den Mitarbeitern des Bauhofes, federführend von Albert Fehrenbach, umgesetzt wurde, so die Gemeinde. Ein besonderer Dank gelte der Intendantin, allen Schauspielerinnen und Schauspielern sowie den Mitwirkenden vor und hinter der Bühne, die alle einen wertvollen Beitrag zum erfolgreichen Gelingen der Freilichtspiele geleistet haben. „In den vergangenen Wochen wurde von ihnen Unglaubliches geleistet und es ist beeindruckend und schön zu sehen, wie viel Engagement, Zeit und Herzblut jeder in die Freilichtspiele Seelbach investiert hat“, so der Dank aus dem Rathaus. Ein weiteres großes Dankeschön gelte allen Sponsoren und Unterstützern, ohne die die Freilichtspiele gar nicht zu realisieren wären.

Darsteller erhält Ehrennadel in Bronte

Eine besondere Ehre wurde Arnold Schultheiß, einer der Darsteller, zuteil. Dieser erhielt bei der Derniere der Freilichtspiele die Ehrennadel in Bronze des Landesverbands Amateurtheater Baden-Württemberg, wie die Gemeinde mitteilt. Hauptamtsleiterin Amelie Rosewich überreichte ihm Nadel und Ehrenurkunde für seine aktive und tatkräftige Unterstützung der Freilichtspiele.

Schultheiß war in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal vor der Kulisse aktiv. Seit dem Beginn der Freilichtspiele im Jahr 2004 war Schultheiß bis 2010 ununterbrochen Teil des Ensembles. Nach einer Pause war er im Jahr 2018 in dem Stück „Zorro“ wieder als Darsteller auf der Bühne zu sehen. Im vergangenen Jahr sprang er bei „Die Schöne und das Biest“ kurzfristig ein und in diesem Jahr überzeugte er als Automechaniker José.

Info – 20. Geburtstag steht an

Die Gemeinde Seelbach richtet den Blick bereits auf die Aufführungen im September 2024. Dort erwartet das Publikum zum 20. Geburtstag der Freilichtspiele das Stück „Der Zauberer von OZ“, gibt die Gemeinde bekannt.