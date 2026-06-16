Gemeinde zieht ELR-Bilanz: Millionen für die Friesenheimer Ortsentwicklung

Friesenheim war fünf Jahre lang ELR-Schwerpunktgemeinde und erhielt insgesamt 3,8 Millionen Euro. Bürgermeister Erik Weide war bei der Gemeinderatssitzung kurz einen Blick auf die kommenden Jahre, „schielte“ Richtung Lahr mit der Finanzsperre und erklärte: „In den kommenden Jahren werden wir Probleme finanzieller Art bekommen. Es wird auch bei uns in diese Richtung gehen, dass nichts mehr da ist. Aber das soll nicht Thema von heute Abend sein.“

Im Friesenheimer Gemeinderat herrschte große Zufriedenheit über die vorgelegte Bilanz zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) in Friesenheim. 3,8 Millionen Euro Förderung, die in der Gesamtsumme knapp 22 Millionen Euro Investitionsvolumen in die Gemeinde brachten. 60 Prozent der Gesamtinvestitionen in Höhe 13 Millionen Euro machte das Wohnen aus.

Bürgermeister spricht von großem Profit

Bürgermeister Weide erklärte: „Die fünf Jahre der ELR-Förderung sind jetzt vorbei. Ein völlige Ausschöpfung der Finanzen können wir als vollkommenen Erfolg werten.“ Die Kommune hat mit gut einer Millionen Fördersumme für ihre Projekte davon profitiert. Der größte Teil der Summe ging jedoch an private Vorhaben. Mit Friesenheim als ELR-Schwerpunktgemeinde wurde noch mehr Geld in Bewegung gesetzt, was einer ungemeinen Förderung der Wirtschaft gleichgekommen sei.

In der Sitzung legten Sybille Hurter und Ricarda Roth von der Kommunal-Konzept Baden-Württemberg (KKBW) einen abschließenden Sachstandsbericht vor. Sie haben die Gemeinde in den Jahren begleitet.

Zahlreiche Projekte wurden realisiert

Viele kommunale Vorhaben sind bereits umgesetzt, darunter zählen: die barrierefreie Toilettenanlage in Friesenheim mit Fahrradabstellplatz und die Gestaltung des Platzes im Neuen Ortszentrum wurden mit einer Summe von insgesamt 86.400 Euro gefördert. Mittel sind vergeben für die Modernisierung des Pfarrhauses in Heiligenzell (65.600 Euro), eine Förderung erhielt die Gemeinde für das Mobiliar der neuen Arztpraxis in Oberschopfheim mit 47.500 Euro, mit 30.000 Euro wurde die Gestaltung des Mehrgenerationenplatz in Oberschopfheim unterstützt. In Schuttern wurde die Neugestaltung des Lindenplatzes mit 52.100 Euro gefördert sowie die Sicherung der Ärzteversorgung und Gesundheitszentrum mit 256.000 Euro. Ortsteilübergreifend wurde der Neubau der Kita in Heiligenzell mit 750.000 Euro gefördert.

Größter Nutznießer war Schuttern

Der große Nutznießer der Fördermittel ist Schuttern mit knapp 818.800 Euro Förderung für private und kommunale Vorhaben. Oberweier generiert 580.000 Euro mehrheitlich für Wohnen. In Oberschopfheim verblieben bislang 255.650 Euro Fördermittel und in Heiligenzell 241.000 Euro. Nach Friesenheim sind 423.000 Euro Fördermittel geflossen.

Auf Halde und noch nicht in der Realisierung ist die Umnutzung des Tascher-Areals sowie die Nebengebäude am Kloster, da diese nach wie vor als Unterbringung für Flüchtlinge benötigt werden. Der Umbau des Pfarrhauses in Oberweier sei noch nicht umgesetzt, sei jedoch perspektivisch ortsbildprägend und berge hohes Potenzial, erläuterte Roth. Investitionen in eine Platzgestaltung auf der Mühlmatte oder an der Waldmattenhalle flossen in Oberweier in die Neugestaltung des Loheckplatzes.

Charlotte Schubnell (CDU) betonte: „Es ist schon beachtlich, wenn ein Euro ELR-Förderung im Rahmen der Schwerpunktgemeinde bislang 6,92 Euro unmittelbare Investition in den Wirtschaftskreislauf bringen.“ Die vorgelegten Zahlen bewiesen, dass alle profitiert hätten und weitreichende Erfolge nach sich zögen.

So geht es weiter

Das ELR-Förderprogramm hatte fünf Jahre Gültigkeit – von 2020 bis 2025. Beabsichtigt wird, das ELR-Regelprogramm für Friesenheim und die Ortsteile weiter in Anspruch zu nehmen. Dafür sollen künftige ELR-Anträge über das Regelprogramm des ELR – ohne Fördervorrang – eingereicht werden. Anträge von kommunalen Vorhaben, privaten und gewerblichen Antragsstellern können regelmäßig mit Frist Ende September eines Jahres weiter eingereicht werden. Es gilt ein Umsetzungszeitraum der Vorhaben von sieben Jahren.