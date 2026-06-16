Gemeinde zieht ELR-Bilanz: Millionen für die Friesenheimer Ortsentwicklung

Friesenheim zieht eine positive Bilanz: 3,8 Millionen Euro ELR-Fördermittel lösten Investitionen von rund 22 Millionen Euro aus.
Friesenheim war fünf Jahre lang ELR-Schwerpunktgemeinde und erhielt insgesamt 3,8 Millionen Euro. Bürgermeister Erik Weide war bei der Gemeinderatssitzung kurz einen Blick auf die kommenden Jahre, „schielte“ Richtung Lahr mit der Finanzsperre und erklärte: „In den kommenden Jahren werden wir Probleme finanzieller Art bekommen. Es wird auch bei uns in diese Richtung gehen, dass nichts mehr da ist. Aber das soll nicht Thema von heute Abend sein.“