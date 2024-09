Gemeinde will sich weiterentwickeln: Dort sehen Friesenheimer potenzial im Dorfkern

Gemeinde will sich weiterentwickeln

1 Wo könnte sich Friesenheim noch entwickeln? Dieser Frage stellten sich Thomas Kaiser (von links), Claudia Güthner, Leon Rottler, Bernhard Hertweck, Michael Vergin, Siegfried Walter, Simone Weber, Charlotte Schubnell, Julia Berger und Mark Arnold bei einem Spaziergang durch das Dorf. Foto: Bohnert-Seidel

Bei einem Spaziergang ist die Friesenheimer Hauptstraße ganz genau begutachtet worden. Die Teilnehmer, die sich mit IHK-Innenstadtberater Thomas Kaiser auf den Weg gemacht hatten, haben einige Ideen zur Entwicklung gesammelt.









Der Dorfspaziergang führte am Mittwochnachmittag von der Ecke Friedenstraße, Weinbergstraße bis zur Kronenstraße/Adlerstraße. Begleitet wurde ein Teilnehmerkreis aus Verwaltung, Bauhof, Wirtschaft, Werbegemeinschaft und einer Rollstuhlfahrerin von Thomas Kaiser, Innenstadtberater bei der IHK Südlicher Oberrhein. Jeder einzelne sollte aus einem anderen Blickwinkel den Ort in Augenschein nehmen. Ein erster Eindruck wurde gewonnen und alle waren angehalten, ihre Sicht auf Friesenheim mit einem Foto festzuhalten und später mit einem Kommentar versehen an Kaiser zu schicken.