Gemeinde wehrt sich gegen Kritik: Überlastet der Europa-Park die Ruster Kanalisation?

Die BI „Unser Rust soll lebenswert bleiben“ wirft vor, dass das Abwassersystem durch die Besucher des Europa-Parks überbeansprucht sei. Die Gemeinde weist die Kritik zurück.
Die Beseitigung von Abwasser gehört zu einer der wichtigsten kommunalen Pflichtaufgaben. Wenn sich Rohre durch Verunreinigungen zusetzen, kann Wasser nicht mehr abfließen und es kommt zum Rückstau, aus dem oft hohe Schäden resultieren. Aus diesem Grund veröffentlichte die Gemeinde Rust ein Info-Blatt für Bürger, was in der Toilette heruntergespült werden darf – und was nicht.