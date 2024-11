1 Auf dem Weihnachtsmarkt in Unterkirnach wird es am 30. November auch dieses Mal eine breite Auswahl an Getränke und Essen geben. (Archivfoto) Foto: Hella Schimkat

Der erste Advent ist in Unterkirnach ein fester Termin für den traditionellen Weihnachtsmarkt. So sieht das Programm in diesem Jahr aus am Samstag, 30. November.









Auch in diesem Jahr haben sich wieder Vereine und Privatpersonen Gedanken darüber nachgedacht, was sie am Samstag, 30. November, für Besucherinnen und Besucher aus Unterkirnach und der näheren Region anbieten können.