Gemeinde unter Druck: Kredit-Sorgen – Empfingen diskutiert so intensiv wie selten über Geld

Die Gemeinde Empfingen steht vor einer wegweisenden Finanzphase. Steigende Kredite und große Investitionen werfen Fragen auf.
Auch die stets finanziell gut aufgestellte Gemeinde Empfingen steht vor herausfordernden Jahren. Der Haushaltsplan 2026 zeigt: Noch hält die Kommune Kurs, doch spätestens ab 2027 könnte sich die Kreditlast deutlich erhöhen. Bürgermeister Ferdinand Truffner informierte im Gemeinderat: „Wir wollen zeigen, wo wir jetzt aktuell stehen.“ Kämmerer Pascal Maier legte deshalb eine detaillierte Änderungsübersicht vor, um die Entwicklung transparent zu machen.