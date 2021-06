1 Die Holperpiste am Fohrenbühl soll saniert werden – idealerweise im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kreisstraße. Foto: Dold

Eine ganz zarte Hoffnung gibt es, dass die Holperpiste von Lauterbach zum Fohrenbühl bald saniert werden könnte. Ein erster Abschnitt der Landesstraße könnte im Optimalfall bereits im kommenden Jahr angepackt werden – sicher ist indes noch gar nichts.

Lauterbach - Das kam bei einem Vor-Ort-Termin des Ausschusses für Umwelt und Technik zur Sprache. Die vom Land angedachte Sanierung ist zwar prinzipiell erfreulich, allerdings steht die Gemeinde nun auch etwas unter Druck – denn sie möchte im Zuge der Arbeiten an der Landesstraße auch ein kurzes Stück Straße sanieren, das vom Gasthaus Adler abzweigt. Auch diese befindet sich in einem schlechten Zustand. Zudem soll auf diesem Abschnitt eine Straßenbeleuchtung hinzu kommen.

Kanal ist schadhaft

Die Gemarkungsgrenze zwischen Lauterbach und Hornberg verläuft mitten auf der drei Meter breiten Straße. Auch auf Hornberger Seite steht man der Sanierung positiv gegenüber, wie in Gesprächen deutlich wurde.

Bauhofleiter Felix Belke informierte über die Feinheiten des Vorhabens: "Im Untergrund gibt es viel zu machen", sagte er. Ein Kanal, der sich im dortigen Bereich befindet und Oberflächenwasser ableitet, sei nicht gut. Ein Rohr in Richtung des Spielplatzes sei kaputt. Er sprach sich dafür aus, einen neuen Schacht zu setzen. Zudem seien die Abläufe in der Straße verstopft. Auch der Graben für die Entwässerung führe bisweilen viel Wasser. Ideal wäre es, wenn die Arbeiten im Zuge der Sanierung der Landesstraße erfolgen könnte.

Sollte diese tatsächlich in den Jahren 2022/23 beginnen, müsse die Planung für den zusätzlichen Abschnitt in Richtung Gedächtnishaus stehen – insbesondere in Sachen Wasserleitungen, ergänzte Bürgermeister Norbert Swoboda. Ziel sei es, den Abschnitt 2023 erneuern zu können.

Hierzu soll ein Planer beauftragt werden, damit die Gemeinde die Vorleistungen erbracht hat – um nicht in die Röhre zu schauen, wenn es tatsächlich losgehen sollte.