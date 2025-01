1 Peter Wirth und Albrecht Mauthe halten das Holzkreuz von Ulrich Dewitz. Foto: Franziska Müller

Nun ist sie rechtskräftig, die Fusion der evangelischen Kirchengemeinden Tuningen-Talheim. Vor Jahren schon auf den Weg gebracht und ab dem 1. Januar geltend, wurde sie jetzt mit einem Festgottesdienst besiegelt









In der beinahe voll besetzten Kirche in Tuningen waren am Sonntagvormittag Gemeindeglieder über alle Generationen hinweg anwesend.