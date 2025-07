Lange geplant, längst überfällig, wird sie nun Realität. Die Umgestaltung des Vorplatzes vor dem Kindergarten in Schura.

Im Jahr 2018, nach dem Abriss des alten Feuerwehrmagazins, strebte die Gemeinde die Aufnahme in das Programm „Entwicklung länglicher Raum“, kurz ELR, an.

In zwei Anläufen wurde der Antrag als nicht förderfähig abgelehnt. Dennoch sahen Ortsvorsteher Wolfgang Schoch und das Gremium der Ortschaftsräte das Vorhaben als dringend an. Daraufhin fasste der Trossinger Gemeinderat in seiner Sitzung vor einer Woche den Beschluss, das Projekt jetzt umzusetzen.

Entsprechend der Pläne des Büros für Landschaftsarchitektur Sailer aus Rottweil entstehen jetzt zehn Parkplätze für Autos, Fahrradbügel, sowie eine gefällige naturnahe Gestaltung des Platzes vor dem Kindergarten. Die Pkw-Parkplätze werden von Mitgliedern und Gästen des Centro Italiano mit genutzt werden.

Um dem Klimaschutz Rechnung zu tragen, werden vier der eingeplanten Parkplätze mit E-Ladesäulen ausgestattet. Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf 230 000 Euro. Im Haushalt waren 190 000 Euro eingeplant, die noch fehlenden 40 000 Euro erhoffte sich die Verwaltung aus Fördermitteln.

Diese fließen nach dem abschlägigen ELR-Bescheid nicht. Durch eine Umschichtung von Mitteln, für Maßnahmen, die in diesem Jahr in Trossingen nicht umgesetzt werden, steht die restliche Summe nun dem Kindergarten Vorplatz Schura zur Verfügung. So rechnet der Ortschaftsrat Schura mit einem Baubeginn im Spätherbst.