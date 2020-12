Gemeinde St. Bruder Klaus Vandalismus-Serie rund um Villinger Kirche

Immer wieder, so erklärt die Sprecherin, kommt es in der Folge zu Verunreinigungen – die scheinbar gezielt gegen die Kirche gehen. Direkt vom dem Pfarrhaus hätten der oder die Täter in der Folge ihre Notdurft verrichtet und außerdem die Sakristei verunreinigt.

Doch es geht auch über diese ekelerregenden Hinterlassenschaften hinaus – und mündet in einer Sachbeschädigung. Denn zuletzt schlugen die Täter am vergangenen Wochenende zu. "Ich kam früh in die Kirche und habe gesehen, dass im Altarraum Scherben liegen", berichtet Warrle.

Dann habe sie gesehen, dass mit massiver Gewalt Steine gegen die in den Beton eingelassenen Glasbausteine am Altarraum geworfen wurden – und diese dadurch zu Bruch gingen. "Das ist kein dummer Jungen-Streich mehr", zeigt sich die Sprecherin schockiert. Denn: Solche Streiche hätte es vor ein paar Jahren durchaus mal gegeben, diese Serie nehme nun aber ganz andere Formen an. Warrle: "Ich weiß nicht, wer auf solche Ideen kommt – das nimmt kein Ende!"

"Es ist auf alle Fälle würdelos"

Doch wer könnte für so etwas verantwortlich sein? Die treue Begleiterin der Gemeinde antwortet zunächst mit einem Schulterzucken, sie vermutet aber, dass hier jemand agiert, der seiner Wut und seinen Frust auf die Kirche freien Lauf lässt. "Es ist auf alle Fälle würdelos, was da passiert!"

Die Polizei habe man bereits mehrfach eingeschaltet. Die Beamten hätten zugesichert, die Kirche regelmäßig im Rahmen der Streifenfahrten im Blick zu behalten. Darüber ist sie froh – sie setzt aber insbesondere auf Nachbarn oder Passanten, denen etwas Ungewöhnliches auffällt. Sollte dies so seien, bittet sie darum, die Polizei zu informieren – um mögliche Täter auf frischer Tat zu ertappen und dieser mysteriösen Serie ein Ende zu bereiten.

Denn zur Ultima Ratio – der Schließung der Kirche – möchte man eigentlich nicht greifen. "Wir wollen die Türen der Kirche tagsüber offen lassen", ist sich Warrle sicher. Zumal sie wisse, dass viele Gläubige die Mauerbotschaften in der Kirche nutzen und dort Geschichten lesen – "die Menschen brauchen so einen Ort, gerade in der heutigen Zeit."