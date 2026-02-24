Gemeinde Seewald besorgt: Nehmen Ferienwohnungen an der Nagoldtalsperre überhand?

Ein Bauantrag führt im Gemeinderat Seewald zu einer Grundsatzdiskussion. Er sieht vor, in Erzgrube eine Ferienwohnung zu bauen. Das Problem: Es werden immer mehr.
Bürgermeister Dominic Damrath sprach in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Seewald von einer ständig steigenden Zahl von Ferienwohnungen in Erzgrube. Gleichzeitig sinke die Zahl der Wohnungen, die der reinen Wohnnutzung dienten. „Das kann dazu führen, dass es in der Erzgrube bald mehr Ferienwohnungen als normale Wohnungen gibt“, sagte Damrath.