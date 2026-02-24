Gemeinde Seewald besorgt: Nehmen Ferienwohnungen an der Nagoldtalsperre überhand?

Ein Bauantrag führt im Gemeinderat Seewald zu einer Grundsatzdiskussion. Er sieht vor, in Erzgrube eine Ferienwohnung zu bauen. Das Problem: Es werden immer mehr.

Bürgermeister Dominic Damrath sprach in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Seewald von einer ständig steigenden Zahl von Ferienwohnungen in Erzgrube. Gleichzeitig sinke die Zahl der Wohnungen, die der reinen Wohnnutzung dienten. „Das kann dazu führen, dass es in der Erzgrube bald mehr Ferienwohnungen als normale Wohnungen gibt“, sagte Damrath.

Seitens der Verwaltung werde daher vorgeschlagen, ein Konzept zu erstellen und Regelungen zu treffen, wie in Zukunft mit den steigenden Zahlen umgegangen werden soll. „Wir können das nur mit einer entsprechenden baurechtlichen Überplanung in Form von einem Bebauungsplan regeln, um so eine Anhäufung von Ferienwohnungen zu vermeiden“, so der Bürgermeister.

Gemeinderat Martin Rebstock (Vereinigter Seewald, VS) sprach sich gegen zu viele Vorschriften und Regelungen aus.

Jochen Bier für klare Regelung

Kämmerer Erik Beckmann erklärte, dass die Genehmigung für eine Ferienwohnung dauerhaft gelte und nicht widerrufen werden könne. „Wenn wir diese Entwicklung nicht haben wollen, sollten wir uns über die Zukunft Gedanken machen.“ Jochen Bier (VS) sprach sich für eine klare Regelung aus, da er befürchte, dass sich auch gewerbliche Betreiber ansiedeln könnten.

Ursula Wolf (Frauenliste) forderte zunächst einmal verlässliche und aussagekräftige Zahlen und Daten statt plakativer Aussagen, um überhaupt etwas entscheiden zu können.

Simon Pfeifle (VS) sprach von einem zweischneidigen Schwert, da die Gemeinde Seewald ja auch den Tourismus voranbringen wolle. „Wir stellen jemanden ein, der den Tourismus weiterentwickeln soll und wollen dann gleichzeitig die Zahl der Ferienwohnungen begrenzen. Da müssen wir aufpassen, dass wir der Entwicklung nicht im Weg stehen“, warnte er. Andererseits solle man in den anderen Ortsteilen genau schauen, was in Zukunft neu geplant werde, die Erzgrube sei allerdings schon touristisch interessant.

Frauenliste will Zahlen

„Die Leute müssen auch irgendwo übernachten, wenn es immer weniger Hotels und Pensionen gibt, ich finde wir sollten jeden Ortsteil für sich betrachten“, warf Ursula Wolf ein. Annelie Keck (ebenfalls Frauenliste) sprach von einem Trend hin zu Ferienwohnungen. Für sie sei es wichtig zu wissen, wie viele es in der Gesamtgemeinde Seewald überhaupt gebe.

Bürgermeister Dominic Damrath kündigte an, entsprechende Zahlen zu liefern. Es gehe grundsätzlich darum, ein Steuerungsinstrument zu haben. Dem vorliegenden Bauantrag für eine Ferienwohnung in der Erzgrube wurde zugestimmt.