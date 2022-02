1 Hanna Moosmann 2006 bei der Feier "60 Jahre FWV Schonach". Foto: Eberl

Schonach - Sie hat als Lehrerin und Kommunalpolitikerin jahrzehntelang die Gemeinde Schonach mitgeprägt: Die Rede ist von Hanna Moosmann. Die bei Klein und Groß beliebte und geschätzte Oberlehrerin sowie Altgemeinderätin war für viele ein Vorbild, nicht zuletzt wegen ihres ehrenamtlichen und uneigennützigen Engagements in ihrer Wahlheimatgemeinde.

Bis zu 51 Schüler je Klasse

Hanna Moosmann, geborene Kühn, zuletzt wohnhaft im Pflegeheim Riedlen in Bahlingen am Kaiserstuhl, starb am 25. Januar dieses Jahres im Alter von 87 Jahren in ihrer Geburtsstadt Freiburg. Dort erblickte sie einst am 2. Februar 1934 das Licht der Welt. Sie wuchs in der damals schwierigen Zeit auf, besuchte ein Internat in Lahr und erlangte dort auch das Abitur. Im Anschluss ließ sie sich an der Pädagogischen Hochschule Freiburg zur Lehrerin ausbilden und hielt bis zuletzt an ihrem Beruf fest.

Ihre erste Arbeitsstelle trat sie 1955 in der Volksschule Schonach an. Bis zu 51 Schüler in einer Klasse wollten im Laufe der 1950-er Jahre unterrichtet sein, für die junge Lehrerin war das Erzählungen zufolge "kein Problem".

Sie unterrichtete viele Kinder im Skidorf und lernte dort auch ihren späteren Ehemann, den Schonacher Edgar Moosmann, kennen und lieben. 1958 heiratete das Paar. Ein Jahr später kam Tochter Annette, danach 1962 Sohn Michael und 1972 Tochter Claudia zur Welt. Die drei Kinder gebar die Lehrerin mit Leib und Seele jeweils in den Sommerferien, "so dass sie deswegen nie in der Schule fehlte", wie sie ihren Kindern und vier Enkelkindern zu Lebzeiten lachend erzählte.

Über 40 Jahre an der Schonacher Schule

Bis zu ihrer Versetzung in den Ruhestand im Jahr 1997, damit nach mehr als 42 Jahren, war Moosmann Oberlehrerin an der Schonacher Schule. Auf Grund der zeitweisen Vakanz der Konrektorenstelle in den 1960er und 1970er Jahren, war sie als dienstälteste Lehrerin auch für Verwaltungstätigkeiten zuständig. "Standfestigkeit, Zuverlässigkeit und die Treue zu Menschen und Dingen" strich Rektor Jürgen Schauer bei ihrer Verabschiedung heraus: "Ihr Wort hat immer gegolten".

Daneben habe sie Vielseitigkeit im schulischen Bereich bewiesen. Von Sport bis Religion, von den Klassen eins bis acht: Moosmann habe alles und alle schon einmal unterrichtet, auch die weniger bevorzugten Fächer oder Klassen ohne Murren übernommen. Ihre Art habe sie bei den Schülern beliebt gemacht. So sei sie lange Vertrauenslehrerin und damit Ansprechpartnerin für die Schüler-Mitverwaltung gewesen. Zudem habe sie fast 20 Jahre die Lehrerbücherei geleitet und 30 Jahre lang der Verwaltung unter die Arme gegriffen, etwa bei der Stundenplangestaltung am Ende der Sommerferien. Sie habe Schonach mitgeprägt und sich eine hohe Achtung erworben, so Schauer.

Erste Frau im Gemeinderat

Kommunalpolitisch war Moosmann auch lange aktiv. Sie wurde 1968 erstmals für die Freien Wähler Schonach (FWV) in den Gemeinderat gewählt und war die erste Frau, die ins Gremium einzog, zunächst bis 1985. Von 1989 bis 1994 gehörte sie dem Rat erneut an, insgesamt über 22 Jahre. Für die Freien Wähler war sie ferner von 1972 bis 1997, somit 23 Jahre, als Schriftführerin engagiert. Für ihre Arbeit wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt.

Stets für andere eingesetzt

"Als engagierte Mitbürgerin hat sich Hanna Moosmann stets für die Belange der Gemeinde Schonach eingesetzt", betont auch die Gemeindeverwaltung in ihrem Nachruf. Sie sei Mitglied in verschiedenen Ausschüssen des Gemeinderats und im Gemeindeverwaltungsverband gewesen. Anfang der 1990er-Jahre sei sie auch Bürgermeisterstellvertreterin und Sprecherin der FWV-Fraktion gewesen. Nach ihrem Ausscheiden 1985 erhielt sie für 15-jährige Tätigkeit im Rat den Silberteller und für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit den Kupferteller der Gemeinde Schonach. 1992 bekam sie für 20-jährige Ratstätigkeit die Ehrenmedaille des Gemeindetags Baden-Württemberg.

Verdienste rund um das Vereinsleben

Für ihre Verdienste rund um das Schonacher Vereinsleben, insbesondere im Turnverein, Skiclub und Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes, war Moosmann ferner bekannt und bekam dafür Würdigungen wie die Ernennung zum Ehrenmitglied.

Nicht nur die Gemeinde Schonach trauert um die Verstorbene, die sich jahrelang für andere einsetzte. Das bekräftigt auch ihre Familie, die betont, wie sehr sie sich um alle gekümmert habe und selbst sehr bescheiden war. "Sie hatte immer ein offenes Ohr, half, solange sie konnte, wo es möglich war", erinnern sich Angehörige. "Sie strickte bis zuletzt, auch für soziale Zwecke und war für alle eine große Stütze. Besonders wichtig waren ihr die Familie und vor allem die Enkelkinder, für die sie sich stets Zeit nahm und sie förderte."

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung beginnt am Donnerstag, 10. Februar, 14 Uhr, auf dem Schonacher Bergfriedhof.