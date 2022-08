2 Einmal einen Skisprung nachempfinden können? Die Höhe am eigenen Leib verspüren? Mit der neuen Attraktion "Virtual Skijumping" an der Schonacher Langenwaldschanze ist das laut Gemeindeverwaltung kein Problem. Foto: Gemeinde Schonach

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie es sich anfühlt, mutig über eine Sprungschanze zu springen, kann dies nun an der Schonacher Langenwaldschanze in Erfahrung bringen. Möglich macht dies die neue Attraktion "Virtual Skijumping".















Schonach - Wie es zur neuen Attraktion kam, bei der man einmal einen Skisprung nachempfinden, die Höhe am eigenen Körper verspüren kann? Die Gemeinde Schonach, Heimatdorf einiger Olympiasieger und Weltmeister in der Nordischen Kombination, hält an ihrem lang gehegten Vorhaben fest, die Langenwaldschanze nicht nur in den Wintermonaten zu nutzen, sondern dies ganzjährig tun zu können. Was lag da näher, als in ein neues Projekt zu investieren, das laut Schonacher Gemeindeverwaltung "jeden zum Skispringer macht".