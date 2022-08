1 Gemeindemitarbeiter Christoph Faller an der Wasserentnahmestelle bei der Dom-Clemente-Schule in Schonach. Foto: Christel Börsig-Kienzler

Sorgenvoll blickt derzeit so mancher Eigenwasserversorger in der Raumschaft und somit auch in Schonach auf seine Quelle und fragt sich, wie lange wird sie bei der anhaltenden Hitze noch ausreichend sprudeln?















Schonach - Der Grund: So langsam aber sicher wird das eigene Quellwasser zur Eigenversorgung von Mensch und Tier mancherorts im Außenbereich der Gemeinde knapp. Auch wenn es am Sonntag und Montag den einen oder anderen heiß ersehnten Regenschauer beispielsweise in Schonach gab, waren die Niederschläge bislang nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Aufgrund der aktuellen Trockenheit bietet die Gemeinde Schonach daher ab sofort eine Wasserentnahmestelle für Eigenwasserversorger im Außenbereich an.

Wie Franziska Leutholf vom Ortsbauamt im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, ist die Wasserentnahmestelle keine Neuheit. "Wir haben eine solche bereits 2018 eingerichtet, da gab es auch einen sehr trockenen Sommer", erinnert sie sich.

"Die aktuelle, zunehmende Trockenheit setzt derzeit erneut vielen zu. So auch den Eigenwasserversorgern im Schonacher Außenbezirk. Die ersten Wasserentnahmen gab es bereits in der ersten Augustwoche. Und da sich mittlerweile die Anfragen häufen, haben wir erneut die Wasserentnahmestelle eingerichtet", informiert Leutholf.

Anmeldung zwingend erforderlich

Damit die Wasserentnahme an einem Hydranten bei der Dom-Clemente-Schule problemlos erfolgen kann, ist eine Terminvereinbarung laut Leutholf "zwingend erforderlich" und kann bei ihr im Bauamt unter der Telefonnummer 07722/96 48 131 angemeldet werden. Die Anfahrt erfolgt über die Jahnstraße. Der Preis beträgt pro Kubikmeter drei Euro.

"Die Befüllung erfolgt über einen Feuerwehrschlauch in einen geeigneten Behälter, wie zum Beispiel ein IBC-Fass", erläuert Leutholf. "Dabei sind dringend die Hinweise und Merkblätter des Landratsamts beziehungsweise des Landesgesundheitsamts Baden-Württembergs im Zuge einer Trinkwasserversorgung aus Tankfahrzeugen und anderen Behältern zu beachten. Diese werden von uns direkt vor Ort bei der Betankung ausgegeben oder können online auf der Seite der Gemeinde unter www.schonach.de/wasserentnahmestelle+2022 heruntergeladen werden."

Auch Feuerwehr bringt Trinkwasser in den Außenbereich

"Es besteht ferner wie bislang die Möglichkeit, das Trinkwasser von der Feuerwehr Schonach anfahren zu lassen", berichtet die Gemeindemitarbeiterin. "Ansprechpartner hierfür ist Kommandant Dirk Schuler. Er ist unter kommandant@feuerwehr-schonach.de erreichbar. Zusätzlich zu den Kosten für den Wasserbezug fallen hier die Transportkosten der Feuerwehr an, das sind 120 Euro pro Stunde."