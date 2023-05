Mitte Februar endet die zweite Amtszeit des Seelbacher Bürgermeisters Thomas Schäfer. Ende März hatte dieser in einer Pressemitteilung angekündigt, nicht noch einmal anzutreten zu wollen, sondern den Platz für einen jüngeren Nachfolger freimachen. Schäfer ist noch bis zum 17. Februar 2024 im Amt, frühestens drei Monate vor diesem Datum kann gewählt werden.

Die Gemeinde hat sich nun auf einen Termin festgelegt, den der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 22. Mai, bestätigen soll. Demnach sollen die Seelbacher am Sonntag, 3. Dezember, zur Urne gehen. Sollte an diesem Tag keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit bekommen, soll die Stichwahl zwei Wochen später, am 17. Dezember, stattfinden. Eine Woche vor Weihnachten sollen die Seelbacher demnach wissen, wer Schäfers Nachfolger im Rathaus wird.

Die öffentliche Ausschreibung der Stelle als Bürgermeister der Gemeinde im Schuttertal soll laut der Beschlussvorlage der Verwaltung am Freitag, 15. September, erfolgen. Diese wird im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg und dem Mitteilungsblatt der Gemeinde veröffentlicht, ebenso in den zwei Tageszeitungen, heißt es in der Vorlage.

Bewerbungsfrist soll am 6. November enden

Interessierte können sich dann bis zum Montag, 6. November, bei der Gemeinde melden und ihre Bewerbungsunterlagen schriftlich einreichen – inklusive der geforderten Unterlagen wie etwa zehn Unterstützungsunterschriften und einer Wählbarkeitsbescheinigung durch die Gemeinde, in der der Bewerber derzeit seinen Hauptwohnsitz hat.

Kandidatenvorstellung im Klostergarten geplant

Damit sich alle Seelbacher Bürger ein Bild von den Kandidaten machen können, ist zudem eine öffentliche Kandidatenvorstellung – veranstaltet von der Gemeinde – geplant. Der Terminvorschlag der Verwaltung für diese Vorstellung ist der Freitag, 17. November. Im Klostergarten sollen sich dann die Bewerber der Öffentlichkeit präsentieren. Die Details der Veranstaltung sollen vom Gemeindewahlausschuss, dem Bürgermeister Schäfer vorsteht, organisiert werden.

Am 18. Februar beginnt die neue Amtszeit

Die inoffizielle Vorstellung der Bewerber dürfte zudem der Ende November stattfindende Katharinenmarkt sein, bei dem sich sicher auch der ein oder andere zukünftige Bürgermeister unter das Volk mischen dürfte.

Nach 16 Jahren ist für Thomas Schäfer Schluss

Der erste Amtstag des zukünftigen Bürgermeisters wird der 18. Februar 2024 – ein Sonntag. Dieser wird auch der erste Tag sein, an dem Thomas Schäfer nicht mehr für die Geschicke der Gemeinde zuständig sein wird. Schäfer, damals Leiter des Bau und Umweltamtes im nordbadischen Ubstadt-Weiher, war am 20. Januar 2008 im ersten Wahlgang zum Seelbacher Bürgermeister gewählt worden. Den Erfolg wiederholte er im Dezember 2015 mit fast 90 Prozent der Stimmen. Acht Jahre später, vermutlich am 3. Dezember, wird sein Name jedoch nicht mehr auf dem Stimmzettel stehen.