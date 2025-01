1 Im Pfarrheim St. Franziskus hat sich der Jugendclub „Holzwurm“ immer getroffen. Nun plant die Gemeinde eine Wiederbelebung. Foto: Kiryakova/Archivbild

Es war eines der Wahlkampfversprechen von Bürgermeister Michael Moser. Knapp ein Jahr nach seinem Amtsantritt wird es konkreter. Die Gemeinde und das bisherige Leitungsteam wollen den Jugendclub wieder aufleben lassen. Dafür laden sie zu einem Infoabend ein.









Der Jugendclub in Seelbach soll wieder zu einem lebendigen Treffpunkt werden. Das bisherige Leitungsteam und die Verwaltung arbeiten daher intensiv an einer Neuausrichtung, heißt es in einer Pressemitteilung.