Thomas Kechs Wasserstandsmeldung begann mit Hiobsbotschaften: Die deutsche Wirtschaft, die sich ohnehin seit Jahren in schwierigem Fahrwasser befindet, wird durch Donald Trumps Zollpolitik zusätzlich gebeutelt. Der unabhängige Arbeitskreis Steuerschätzungen korrigiert daher seine Wachstumserwartungen für 2025 nach unten, und zwar auf exakt null Prozent Wirtschaftswachstum.

Entsprechend schlechter als in der Oktoberschätzung, und zwar um 0,3 Prozent, fällt die Steuerprognose aus. Kommunen trifft es besonders hart; bei ihnen beträgt die Abweichung nach unten sogar 2,4 Prozent.

Um zu sagen, wie sich die Misere auf Nusplingen auswirkt, dürfte es allerdings noch zu früh sein. Der Ergebnishaushalt, aus dem der laufende Betrieb der Kommune finanziert wird, weist nach sieben von zwölf Monaten des Haushaltsjahres 2025 keine wirklich bemerkenswerten Auffälligkeiten auf. Mit 5,43 Millionen Euro waren im Haushaltsplan die Einnahmen, mit 5,32 Millionen die Ausgaben beziffert worden.

Von den Einnahmen sind bisher 62 Prozent eingegangen, von den Ausgaben 52 Prozent abgeflossen. Business as usual.

Gretchenfrage: Wie hoch wird die Gewerbesteuer?

Drei Unwägbarkeiten plagen 2025 im Prinzip jeden Kämmerer in Baden-Württemberg. Nummer eins: Wie entwickelt sich die Gewerbesteuer? Die Nusplinger haben sich bei der Haushaltsplanung für 2025 für einen extrem vorsichtigen Ansatz entschieden und erst einmal nur mit 400 000 Euro kalkuliert. Die sind jetzt schon in der Kasse – wenn die bisherige Tendenz anhält, dann könnte das Gesamtaufkommen sich zum Jahresende auf 844 000 Euro belaufen. Allerdings soll man den Tag nicht vor dem Abend loben; Kech weiß von einem Fall zu berichten, in dem noch am 23. Dezember eine Rückzahlung über 150 000 Euro fällig wurde und die Jahresrechnung und den Haushaltsansatz fürs Folgejahr gleichermaßen schredderte.

Die Einnahmen bewegen sich auf bisherigem Niveau

Die zweite Unbekannte: die Auswirkungen der Grundsteuerreform. Auch hier konnte Kech Entwarnung geben: Es zeichnet sich ab, dass der Steuereingang kaum vom Planansatz für 2025 abweicht – und, da Aufkommensneutralität angestrebt wurde, auch nicht vom Ergebnis 2024. Der Gemeinde scheint es gelungen zu sein, den neuen Hebesatz so festzulegen, dass die Einnahmen sich auf dem bisherigen Niveau bewegen.

Als dritten Unsicherheitsfaktor führte Kech die Zinslast an. Die liegt bisher noch deutlich unter dem Ansatz, denn von den 1,8 Millionen Euro, welche den Nusplingern 2025 als Investitionskreditrahmen zustehen, haben sie derzeit erst 498 064 Euro in Anspruch genommen, und auch die nicht aus echter Überzeugung. Bei dem Geld handelt es sich um den Darlehensanteil eines Bausparvertrags, den die Gemeinde abgeschlossen hat. Jetzt war sie angemahnt worden, das Geld endlich in Anspruch zu nehmen; andernfalls würden Bereithaltungszinsen fällig.

Die Rechnungen lassen auf sich warten

Indes stellt diese „aufgenötigte“ Liquidität kein großes Problem für den Kämmerer dar – über kurz oder lang wird er sie brauchen; dass es bisher nicht der Fall war, liegt daran, dass die fälligen Rechnungen für Investitionen auf sich warten lassen. Die für die Sicherung der Mariengrotte stehen noch zum größten Teil aus, die Sanierung der Ortsdurchfahrt und der Austausch der Ultrafiltrationsanlage sind auch noch nicht komplett abbezahlt, und von den Ausgaben für den Breitbandausbau – 180 000 Euro – sind präzise null Euro beglichen.

Misslich – prinzipiell sind späte Rechnungen ja nicht schlimm; das Dumme ist nur die Ungewissheit: Der eine oder andere Rechnungsposten könnte am Ende höher ausfallen als veranschlagt, und als Kämmerer weiß man ganz gern, woran man ist. Und als Gemeinderat eigentlich auch.