Gemeinde ist wieder selbst gefragt: Der Wegfall der Flüchtlingscontainer stellt Seelbach vor Probleme

Knapp zwei Jahre lang waren im Wiesengrund Flüchtlinge zu Hause. Ab 2026 muss sich Seelbach wieder selbst um die Unterbringung kümmern. Das wird nicht einfach.
Gähnende Leere erstreckt sich über den Parkplatz am Wiesengrund. Noch vor wenigen Wochen stand hier eine Containeranlage aus 25 Einheiten, die Platz für 36 und im Extremfall sogar bis zu 50 Flüchtlinge bot. Im Jahr 2023 hatte das Landratsamt aufgrund der in die Höhe schnellenden Flüchtlingszahlen die Ortenauer Kommunen um Hilfe gebeten. Seelbach erklärte sich bereit, stellte den Platz für die provisorische Unterkunft zur Verfügung. Das Unterfangen war bis Dezember 2025 angelegt, entsprechend hat das Landratsamt die Container vor zwei Wochen abbauen lassen. Sehr zum Bedauern der Gemeinde.