Der Glasfaserausbau in der Gemeinde Seewald schreitet weiter voran.

Der Ausbau stellt einen bedeutenden Meilenstein für die digitale Infrastruktur in der Gemeinde dar, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

In den vergangenen Monaten wurden wesentliche Bauabschnitte realisiert, so dass nun auch das Gewerbegebiet Urnagold, die Grundschule, Schorrental sowie Teile von Göttelfingen, Schernbach, Morgental und Eisenbach an das Hochgeschwindigkeitsnetz angebunden werden können. Für diese Ausbaugebiete hat die Gemeinde Seewald rund 3,55 Millionen Euro investiert, um eine moderne und zukunftsfähige Breitbandversorgung sicherzustellen.

Besonders wichtig ist dabei laut der Mitteilung die Unterstützung durch die Fördermittel von Bund und Land, ohne die diese Infrastrukturmaßnahme nicht in diesem Umfang realisierbar gewesen wäre.

Neben dem flächendeckenden kommunalen Ausbau wurde auch die zentrale Backbonetrasse errichtet. Diese bilde das Rückgrat der Glasfaserinfrastruktur und sorge für eine stabile, leistungsfähige Anbindung an das überregionale Netz.

Trasse mit fast 23 Kilometern

Insgesamt wurden 22,8 Kilometer Trasse verlegt, davon 18 Kilometer als Bautrasse und 4,8 Kilometer als Pachttrasse. Die Gesamtinvestition für diese Maßnahme, einschließlich der Verlegung des leistungsstarken Kabels und der Einrichtung des zentralen PoP-Standorts, beträgt rund 2,76 Millionen Euro netto.

Der Glasfaserausbau sei ein entscheidender Schritt für die Zukunft der Gemeinde Seewald, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur sei unerlässlich für die wirtschaftliche Entwicklung, die Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Unternehmen und die digitale Teilhabe der Bürger. Sie ermögliche Homeoffice, innovative Bildungsangebote und eine zuverlässige Internetverbindung für alle Haushalte.

Aktivierung erfolgt schrittweise

Die nächsten Bauabschnitte stehen kurz vor der Fertigstellung und werden zeitnah abgeschlossen, so dass noch mehr Haushalte und Unternehmen an das Glasfasernetz angeschlossen werden können.

In den kommenden Monaten wird das Netz schrittweise aktiviert, so dass die Bürger sowie Unternehmen von der neuen leistungsfähigen Internetanbindung profitieren können.