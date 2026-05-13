Gemeinde Grenzach-Wyhlen: Warum die Containerunterkunft für offene Fragen sorgt

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung grünes Licht für einen Bauantrag zur Errichtung einer Folgeunterbringung für Flüchtlinge im Wyhlener Solvay-Areal gegeben.
Die Zustimmung erfolgte einstimmig, obwohl es bereits im Vorfeld der Sitzung Diskussionen um das Vorhaben gab. Auslöser waren öffentliche Äußerungen der Freien Wähler in ihrer Mitgliederversammlung vor wenigen Tagen. Der Bauantrag war nötig, weil sich die Folgeunterkunft im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Solvay“ befindet, der als Gewerbegebiet ausgewiesen ist.