1 Auf dem Wolfsberg ist der Startschuss für einen Erweiterungsbau der Gemeinde Gottes gefallen, der vor allem der Jugendarbeit dienen soll. Foto: Uwe Priestersbach

Die Nagolder Gemeinde Gottes schafft auf dem Wolfsberg neue Räume für Kinder und Jugendliche.









In der Graf-Zeppelin-Straße in Nagold fand der Spatenstich für einen Erweiterungsbau statt, mit dem die evangelische Freikirche auf die wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde reagiert. Rund 950 000 Euro sollen in das ehrgeizige Projekt investiert werden.