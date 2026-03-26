Gemeinde entwickeln: Gemeinderat stoppt Konzept fürs Ortszentrum Efringen-Kirchen

Der Gemeinderat hat die Hoffnung auf eine Rundum-Förderung für die Sanierung der Ortsmitte Efringen-Kirchen platzen lassen. Er lehnte das Entwicklungskonzept ab.
Die Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Gebietsbezogenen städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Gisek) waren zu groß. Das Konzept hatte das Büro Reschl bereits in der Februar-Sitzung des Gemeinderats vorgestellt, es sollte sich nach dem Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) auf die Details und damit spezifische Orte oder Gebiete beziehen (wir berichteten).