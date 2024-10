Tobias Wannenmacher, derzeit Kämmerer der Gemeinde Empfingen, wird zum 1. Januar 2025 die Stelle des Stadtkämmerers der Stadtverwaltung Haigerloch übernehmen.

Wechsel kommt für die Verwaltung überraschend

„Für uns kam der Wechsel durchaus überraschend“, so Bürgermeister Ferdinand Truffner. Wannenmacher, selbst wohnhaft in einem Teilort von Haigerloch, informierte Truffner bereits frühzeitig über seine Bewerbung. „Tobias Wannenmacher wurde wohl mehrfach aus Haigerloch angesprochen und wir bedauern sehr den Weggang, zumal unsere Gemeinde für einen Kämmerer eine richtige „Spielwiese“ ist – solide Finanzen, tolles Rathaus-Team und vor allem ein sachorientierter und engagierter Gemeinderat.“

Wannenmacher, so Truffner, habe ihm versichert, dass der Weggang nichts mit der Arbeit in Empfingen zu tun habe, sondern die Gründe vielmehr auch im Privaten und Ortsbezogenem liege – Wannenmachers Frau arbeitet zum Beispiel auch bei der Stadtverwaltung Haigerloch.

Die Vorgängerin von Wannenmacher, Annika Bezner, wird leider aufgrund von Elternzeit nicht für die Gemeindefinanzen zur Verfügung stehen. Nun also sucht Truffner eine „Haushaltshilfe“, wie er es auf seinen Accounts in Instagram und Facebook am Sonntagabend veröffentlichte.

Gesucht wird ein „Profi für Knete“

Die Stellenanzeige zielt dabei auf den „Profi für Knete“, der die Fähigkeit mitbringen soll, Knete zu formen und im Haushalt durchaus auch Formen und Farben erkennen kann. Bis 20. November läuft nun die Bewerbungsfrist, wonach der Gemeinderat über eine mögliche Stellenbesetzung am 26. November entscheiden könnte.

Truffner: „Wir sind frohen Mutes, dass wir die Stelle wieder besetzen können – Empfingen ist eine attraktive Braut.“