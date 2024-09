Es ist inzwischen eine gute Tradition, dass die Gemeinde die Bisinger ab 65 Jahren zu einem Ausflug einlädt. Dieses Jahr führte er an den Bodensee auf die Insel Mainau.

Älteste Einzelpersonen

Lesen Sie auch

Den Seniorenausflug hat Bürgermeister Roman Waizenegger genutzt, um zahlreiche Bisinger für ihr Alter zu würdigen. Das sind die ältesten Ehepaare: Christine und Helmut Mattausch (zusammen 179 Jahre), Carolina und Herbert Keck (zusammen 177 Jahre), Erika und Janosch Karadi (zusammen 174 Jahre).

Älteste Ehepaare

Das sind die ältesten Damen: Klara Sauter (95 Jahre), Sofie Schoy (92 Jahre) und Maria Wiesenberger (90 Jahre) sowie die ältesten Herren: Janosch Karadi (92 Jahre), Helmut Mattausch (91 Jahre), Herbert Keck (90 Jahre).

Lenau-Hexen bewirten

Zuvor durften sich die Senioren bei einem Tischgebet mit Pfarrer Günther, Linsen und Saitenwürstle in der Hohenzollernhalle stärken. Die Bewirtung wurde dabei von den „Lenau Hexa Steinhofen“ und von der Schiedsrichtergruppe Zollernalb- Balingen übernommen. Nicht nur für die Bewirtung, auch für die Unterhaltung war gesorgt: Die Senioren bekamen von Alleinunterhalter Giuseppe aus Grosselfingen Musik und manchem spaßigen Spruch geboten.

Unsere Empfehlung für Sie Seniorenfasnet in Bisingen Zollern-U-Bahn auf dem Maute-Areal Das Forum Älterwerden feiert im Gemeindehaus Fasnet und nimmt so manche Begebenheit aus dem Ort auf die Schippe.

So fand ein ereignisreicher Tag einen kurzweiligen Ausklang in der Hohenzollernhalle. Der Seniorenausflug hatte die Teilnehmer zuvor auf die Insel Mainau geführt. In fünf Bussen wurden die Senioren an verschiedenen Haltestellen abgeholt. In jedem Bus fuhren Begleitpersonen der Gemeinde mit und auch Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger nahm am Ausflug teil. In kleinen Gruppen wurde die Insel bei gemütlichen Spaziergängen erkundet.

12 000 Dahlien erstaunen

Ein besonderer Höhepunkt war die Dahlienschau: 12 000 Pflanzen in mehr als 280 verschiedenen Sorten ließen die Teilnehmer staunen. Neben dem Schmetterlingshaus, der Kirche und vielen anderen Sehenswürdigkeiten auf der Insel wurden auch verschiedene Cafés und Restaurants besucht.

Die Hohenzollernhalle ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Foto: Wolf

Am Nachmittag ging es wieder zurück nach Bisingen in die geschmückte Hohenzollernhalle. Vor Ort stießen noch mehr Senioren dazu: Die Halle war am Ende bis auf den letzten Platz gefüllt. Bürgermeister Waizenegger begrüßte bei seiner Eröffnungsrede alle Seniorinnen und Senioren: Er freute sich sehr das so viele beim Ausflug so viele Teilnehmer gab – und anschließend so viele Senioren in der „guten Stube“ von Bisingen kamen.

Beliebtes Ziel: Bodensee

Nicht das erste Mal führte der Seniorenausflug dieses Jahr an den Bodensee: Im vergangenen Jahr war Konstanz das Ziel, im Jahr 2021 ging es ans andere Seeufer nach Überlingen.