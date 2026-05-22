1 Nahwärme ist ein Thema bei der kommunalen Wärmeplanung in Dotternhausen. Foto: Saskia Scherer Bis zu 86.000 Euro Zuschuss winken Dotternhausen für die Zukunftsplanung des Nahwärmenetzes.







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Schon Anfang des Jahres befasste sich der Gemeinderat intensiv mit der kommunalen Wärmeplanung und dem bestehenden Nahwärmenetz. Als Ergänzung zur allgemeinen Wärmeplanung soll ein sogenannter Transformationsplan erstellt werden. Dieser dient als technischer Fahrplan für das bereits vorhandene Nahwärmenetz. „Der Transformationsplan stellt sicher, dass das bestehende Netz langfristig klimaneutral, förderfähig und wirtschaftlich betrieben werden kann“, hieß es in der Februar-Sitzung​