Gemeinde Dotternhausen: Nahwärmenetz: Die Zukunft sieht gut aus
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Nahwärme ist ein Thema bei der kommunalen Wärmeplanung in Dotternhausen. Foto: Saskia Scherer

Bis zu 86.000 Euro Zuschuss winken Dotternhausen für die Zukunftsplanung des Nahwärmenetzes.

Schon Anfang des Jahres befasste sich der Gemeinderat intensiv mit der kommunalen Wärmeplanung und dem bestehenden Nahwärmenetz. Als Ergänzung zur allgemeinen Wärmeplanung soll ein sogenannter Transformationsplan erstellt werden. Dieser dient als technischer Fahrplan für das bereits vorhandene Nahwärmenetz. „Der Transformationsplan stellt sicher, dass das bestehende Netz langfristig klimaneutral, förderfähig und wirtschaftlich betrieben werden kann“, hieß es in der Februar-Sitzung​

 

50 Prozent Übernahme

Finanziell steht das Großprojekt auf soliden Beinen: Während die allgemeine kommunale Wärmeplanung vollständig gegenfinanziert ist, winkt für den detaillierten Transformationsplan nun eine hohe Förderung. Bürgermeisterin Marion Maier überbrachte am Mittwochabend die „gute Nachricht“, dass der Bund 50 Prozent der Kosten übernimmt, maximal 86.000 Euro. Damit ist der Weg für die Ausschreibung frei.

 