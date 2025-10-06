Gemeinde dankt Anbietern: Sie haben für schöne Sommerferien im Schuttertal gesorgt

Die Kinder im Schuttertal haben abwechslungsreiche Sommerferien verbracht. Die Macher waren nun zu einem Fest eingeladen.
Mit einem großen Dank wandte sich Bürgermeister Matthias Litterst an alle, die das breit aufgestellte Ferienprogramm der Gemeinde Schuttertal mit großem Engagement mitgestaltet haben. Gefreut habe er sich auch über die vielen positiven Rückmeldungen von Eltern und Kinder. Besonders hob Litterst das Engagement seiner Mitarbeiterin Inka Geißer hervor, die maßgeblich an der Organisation beteiligt war.