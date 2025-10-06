Gemeinde dankt Anbietern: Sie haben für schöne Sommerferien im Schuttertal gesorgt

Die Kinder im Schuttertal haben abwechslungsreiche Sommerferien verbracht. Die Macher waren nun zu einem Fest eingeladen.

Mit einem großen Dank wandte sich Bürgermeister Matthias Litterst an alle, die das breit aufgestellte Ferienprogramm der Gemeinde Schuttertal mit großem Engagement mitgestaltet haben. Gefreut habe er sich auch über die vielen positiven Rückmeldungen von Eltern und Kinder. Besonders hob Litterst das Engagement seiner Mitarbeiterin Inka Geißer hervor, die maßgeblich an der Organisation beteiligt war.

36 Programmpunkte wurden in den Sommerferien angeboten, eine bunte Auswahl für alle Kinder. Damit konnten 224 Teilnehmer erreicht werden. Viele nahmen gleich an mehreren Veranstaltungen teil, so dass sich am Ende stolze 498 Anmeldungen summierten, wie Inka Geißer zufrieden feststellte.

Ein echtes Highlight war, wie bereits im Vorjahr, das Väter-Kind-Zelten, organisiert von Michael Vögele. Auch die Reitangebote auf dem Engelhof der Familie Himmelsbach erfreuten sich großer Beliebtheit. Doch die übrigen Veranstaltungen stießen ebenso auf reges Interesse.

Getragen wurde das Programm von engagierten Privatpersonen, örtlichen Vereinen sowie Unternehmen, die mit vielfältigen Ideen zum Gelingen beitrugen.

Als Zeichen der Anerkennung veranstaltete die Gemeinde für alle Beteiligten einen geselligen Umtrunk mit Zwiebelkuchen, Flammenkuchen und neuem Wein in der Schuttertäler Pfarrscheune.