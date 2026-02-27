Gemeinde bittet um Hinweise: Eierwerfer sorgen in Seelbach für Ärger
Rohe Eier sorgen in Seelbach für Ärger. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Kein harmloser Streich, sondern Sachbeschädigung: Die Gemeinde Seelbach will den Werfern roher Eier auf die Schliche kommen.

Wie die Gemeinde Seelbach vermeldet, kam es im Ort zuletzt zu Vorfällen, bei denen rohe Eier gegen Hausfassaden geworfen wurden. „Hierbei handelt es sich nicht um einen harmlosen Streich, sondern um Sachbeschädigungen, die für die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer mit erheblichem Reinigungsaufwand und gegebenenfalls zusätzlichen Kosten verbunden sind“, teilt die Gemeinde mit.

 

Demnach könnten rohe Eier auf unterschiedlichen Fassadenarten deutliche Verschmutzungen verursachen. Insbesondere bei verputzten oder gestrichenen Außenflächen hafteten Eiweiß und Eigelb nach dem Antrocknen stark an und ließen sich häufig nur mit erhöhtem Aufwand oder durch fachgerechte Reinigung entfernen, heißt es in der Mitteilung.

Die Gemeinde möchte daher ausdrücklich darauf hinweisen, dass derartige Handlungen zu unterlassen sind. Eltern und Erziehungsberechtigte werden gebeten, im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht entsprechend auf Kinder und Jugendliche einzuwirken. Betroffene werden gebeten, entsprechende Vorfälle zeitnah bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.

Hinweise zur Aufklärung würden sowohl von der Polizei als auch vom Ordnungsamt der Gemeinde entgegengenommen.

