Gemeinde bittet um Hinweise: Eierwerfer sorgen in Seelbach für Ärger

1 Rohe Eier sorgen in Seelbach für Ärger. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa Kein harmloser Streich, sondern Sachbeschädigung: Die Gemeinde Seelbach will den Werfern roher Eier auf die Schliche kommen.







Link kopiert



Wie die Gemeinde Seelbach vermeldet, kam es im Ort zuletzt zu Vorfällen, bei denen rohe Eier gegen Hausfassaden geworfen wurden. „Hierbei handelt es sich nicht um einen harmlosen Streich, sondern um Sachbeschädigungen, die für die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer mit erheblichem Reinigungsaufwand und gegebenenfalls zusätzlichen Kosten verbunden sind“, teilt die Gemeinde mit.