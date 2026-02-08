Seit 1. Februar sollen Bürger alle Termine in Ämtern über die Internetseite vereinbaren. Wie das klappt und was das etwa für Senioren bedeutet.
In unter zehn Klicks geht’s zum Termin im Althengstetter Rathaus: Seit dem 1. Februar sollen Termine in der Verwaltung – im Bürgerbüro, Bauamt, der Kämmerei/Gemeindekasse und den Ortsverwaltungen Neuhengstett und Ottenbronn – via Internet gebucht werden. „Ab 01.02. nur noch mit Online-Terminbuchung“ ist auf www.althengstett.de zu lesen. Aber warum? Und wie läuft’s?