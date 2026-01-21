Gema-Diskussion in Empfingen: Gema kassiert auch bei Volksmusik

Vorsicht: Musik, für die ein Konzert-Veranstalter keine Urhebergebühren an die Gema bezahlen muss, ist wirklich die Ausnahme.
Es gilt bei einigen als Faustregel, dass für traditionelle Musik stücke wie Volks- und Schunkellieder, Polkas oder Märsche keine Gema-Gebühr bezahlt werden muss. Wir berichteten über die Gema-Sorgen von Gerhard Hinger, der seit 13 Jahren in Empfingen das Volksliedersingen organisiert. Zur Meinung, dass für das Singen alter Volkslieder oder das Spielen „traditioneller“ Schunkel- und Tanzmusik keine Gema-Gebühr fällig ist, gibt es aber auch gegenteilige Ansichten. Aus der Musikszene meldeten sich Leser zu Wort, die davor warnen, diese Musik einfach öffentlich zu spielen, ohne sich vorher über die Urheberrechte informiert zu haben.