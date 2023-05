Der Musikverein Wittelbach und der Gastchor Männergesangverein „Schutterbund“ aus Schuttertal haben im Bürgerhaus in Seelbach einen musikalischen Abend der Extraklasse geboten. Unter der Leitung von Clemens Meier und Udo Wendle präsentierten die beiden Vereine ein abwechslungsreiches Programm, das Blasmusik und Chorgesang in vielen Facetten kombinierte und mit „Standing ovations“ der Gäste gefeiert wurde.

Dass Blasmusik und Chorgesang sich hervorragend ergänzen und für ein besonderes Klangerlebnis sorgen können, haben am Samstagabend der Musikverein Wittelbach unter der Leitung von Clemens Meier und der Männergesangverein aus dem Nachbarort Schuttertal unter der Leitung von Udo Wendle eindrucksvoll bewiesen.

Die Moderatorinnen Gisela Griesbaum und Sigrid Schnur sorgten durch ihre unterhaltsamen Ankündigungen der verschiedenen Musikstücke zusätzlich für Abwechslung . Die beiden Vereine traten sowohl abwechselnd als auch gemeinsam auf und servierten ein breites Repertoire an Stücken aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen aber auch Stimmungen.

Publikum ist von Anfang an durch die Bank begeistert

Gebührend eröffnet wurde das Konzert vom Gastgeber mit der festlichen Fanfare „Concert Prelude“ von Philip Sparke, welche die Musiker gekonnt präsentierten und somit gleich zu Beginn das Publikum begeisterten. Nicht nur die Vereine überzeugten, sondern auch die vielen Gesangssolisten.

So sorgte Tamara Himmelsbach vom Musikverein für ergreifende Momente bei „Gabriellas Sang“. Aus den Reihen des Männerchors brillierte Martin Wölfle als Phantom der Oper mit dem Stück „Music of the Night“, Udo Wendle swingte als Solosänger mit „Ain´t that a kick in the head“ und Benjamin Weber servierte charmant und galant das Lied „Dort tanzt Lulu“ von Max Raabe.

Mit flinkem Spiel am Xylophon glänzte Alicia Himmelsbach bei „Latino Mallets“ und versprühte zusammen mit dem Orchester südamerikanisches Flair. Auch die beiden Sänger Meinrad Jilg und Benedikt Himmelsbach erhielten viel Applaus für ihren Solobeitrag „Ich hab für Dich nen Blumentopf bestellt“ bei einem Comedian Harmonists-Medley.

Das äußerst gefühlvoll vorgetragene „Ose Shalom“ (Der Friedensstifter) von John Leavitt ging sicher so manchem Zuhörer unter die Haut. Für fröhliche Stimmung sorgte das von Ossy Fahrner arrangierte Swingmedley „Horch was swingt von draussen rein“ und bei „Aladin“ konnten die Zuhörer in die phantasievolle und magische Liebesgeschichte um Prinzessin Jasmin und dem armen Straßenjungen Aladin eintauchen. Einen schönen Abschluss fand das Programm mit „We are the world“ von Michael Jackson und Lionel Richie.

Das durchwegs aufmerksame Publikum dankte allen Akteuren auf der Bühne mit großem Applaus und stehenden Ovationen. Mit der Zugabe „Seize the day“ verabschiedeten sich dann das Orchester und der Chor bei ihren Gästen. Bemerkenswert war sicherlich auch die hervorragende Tontechnik, welche Norman Hirt gewährleistete. Das zahlreich erschienene Publikum wurde nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch mit verschiedenen Getränken und kleinen Speisen verwöhnt.

„Musik und mehr“

Bereits zum zweiten Mal überzeugte der Musikverein Wittelbach mit dem neuen Konzept „Musik und mehr“ im Bürgerhaus Seelbach. In diesem Jahr gestaltete der Männergesangverein „Schutterbund“ Schuttertal das Programm mit. Außerdem wurde beim musikalischen Abend Martin Dilger für 50-jährige Mitgliedschaft im Wittelbacher Musikverein mit der goldenen Ehrennadel des Bund deutscher Blasmusikverbände (BDM) geehrt.