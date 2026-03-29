Gelungenes Jahreskonzert: Ein musikalischer Frühlingsflirt des Musikvereins Istein

Beim Jahreskonzert zeigten sich die Mitglieder des Musikvereins Istein in Frühlingslaune und flirteten mit unterschiedlichen Genres: Von Oper über Blues bis Punk war alles dabei.
Den Auftakt meisterten zunächst die Jungmusiker der Bläserklasse um Dirigent Wolfgang Wetzel. Zwei rockige Stücke kamen zu Gehör, gespickt mit Soli, schöner Melodie und akkuratem Schlusston. Mary Poppins beschwingter Zungenbrecher folgte: Der Klassiker kam an und der Saal jubelte eine Zugabe herbei. Anmerken ließe sich, dass die zahlenmäßig starke Truppe durchaus als Orchester durchginge.